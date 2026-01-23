Marathon : Différentes éditions, précommande et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 janvier 2026 à 14h49
Retrouvez le détail des différentes éditions de Marathon, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Marathon : Différentes éditions, précommande et prix
Après divers rebondissements, Marathon est enfin sur le point de se montrer. Sa sortie est prévue au début du mois de mars, et Bungie a ouvert les précommandes lors de cette annonce, environ un mois plus tôt. Deux version sont disponibles, à des prix relativement abordables.

Mais comme souvent, le choix de l'édition est crucial, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces deux éditions de Marathon.

Différentes éditions de Marathon

Avantages Standard Deluxe
Marathon Oui Oui
7 cadres de Coureurs Oui Oui
1 coupon de Passe de récompenses premium Non Oui
200 jetons de SOIE du Passe de récompenses Non Oui
DÉGRADATION DE MINUIT (Style : Fusil à pompe Misriah 2442) Non Oui
DÉGRADATION DE MINUIT (Style : FA Excessif) Non Oui
DÉGRADATION DE MINUIT (Style : Cadre Vandale) Non Oui
DÉGRADATION DE MINUIT (Style : Cadre Destructeur) Non Oui
DÉGRADATION DE MINUIT (Style : Cadre Assassin) Non Oui
Accès au passe de combat premium saisonnier Non Oui
DÉGRADATION DE MINUIT (Style : Cadre Voleur) Non Oui

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Notez qu'une version collector est également disponible qui peut se précommander directement sur le site PlayStation, mais ne contient pas de copie du jeu, aussi bien physique que numérique.

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Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs qui achètent Marathon avant sa sortie obtiendront les éléments suivants :
  • ÉTAPE ZÉRO 004 (Style : Arme de poing tactique CR)
  • ÉTAPE ZÉRO RC (Talisman d'arme)
  • ÉTAPE ZÉRO MODIFIÉE (Sticker d'arme)
  • LIGNE D'APOGÉE (Arrière-plan)
  • LIGNE D'APOGÉE (Emblème)
Des objets seront également à récupérer pour Destiny 2, comme :
  • Coque de type Écho UESC de Spectre exotique
  • Vaisseau exotique Rover UESC
  • Passereau exotique Sprinter UESC
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Prix des différentes éditions de Marathon

Le prix de vente des éditions de Marathon est relativement abordable et l'annonce a fait plaisir aux joueurs, bien que certains espéraient qu'il soit free-to-play. Quoi qu'il en soit, vous pourrez vous procurer Marathon selon ces prix :
  • Édition Standard
    • PC → 39,99 €
    • PlayStation et Xbox → 39,99 €
  • Édition Deluxe
    • PC → 59,99 €
    • PlayStation et Xbox → 59,99 €

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Où précommander Marathon ?

Marathon peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming vous permet également de l'obtenir tout en faisant quelques économies :
  • PC 
    • Édition Standard → 23,59 € au lieu de 40 €, soit 41 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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