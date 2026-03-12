Marathon serait boudé sur PS5, avec la majorité des joueurs sur PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 mars 2026 à 11h05
Alors que Marathon est enfin disponible, l'attention se tourne vers son nombre de joueurs. Si le nom de Bungie le protège d'un destin funeste à la Concord, les statistiques dévoilent une réalité décevante pour Sony, le titre étant majoritairement déserté sur PlayStation au profit du PC.
Marathon serait boudé sur PS5, avec la majorité des joueurs sur PC
L'industrie du jeu vidéo a les yeux rivés sur les performances de Marathon depuis son lancement officiel. Dans un climat tendu, marqué par les échecs retentissants de titres comme Highguard et Concord, une partie de la communauté s'interroge inévitablement sur l'avenir du jeu de tir de Bungie. Si rien n'est encore dramatique à l'heure actuelle, d'autant que Bungie s'est montré très réactif, une ombre plane malgré tout sur le tableau.

Des statistiques qui peinent à convaincre

Les données actuelles montrent que l'engouement autour de Marathon n'est pas à la hauteur des espérances. Le titre a connu un pic ce 11 mars de 62 495 joueurs connectés simultanément, contre 66 593 la veille, tandis que son record absolu s'élève à 88 337 utilisateurs. De manière générale, depuis la sortie, le nombre d'utilisateurs baisse légèrement, en dépit de retours positifs de la part des joueurs, soulevant des questions légitimes sur la rétention et l'intérêt sur le long terme.

chute-joueurs
Face à ces chiffres en demi-teinte, les défenseurs du projet avançaient un argument de poids. Selon eux, la plateforme Steam ne reflétait qu'une fraction de la réalité. Sony ayant investi des sommes colossales pour acquérir Bungie, il semblait logique que la majorité de la communauté se trouve sur PlayStation 5. Les joueurs s'attendaient à ce que la console de Sony porte le jeu et gonfle artificiellement des statistiques jugées décevantes sur ordinateur. Mais les choses seraient différentes.

La PS5 boudée par Marathon ?

Cette théorie vient d'être balayée par des informations récentes. Le journaliste Paul Tassi a mis fin aux espoirs des fans en dévoilant les coulisses de la répartition des joueurs.
Je vais vous le dire tout de suite, mes sources chez Bungie ont confirmé qu'il s'agit d'un jeu principalement joué sur PC. C'est la plateforme principale du jeu, donc dans ce cas, le classement Steam est le plus pertinent.
Bien que les constructeurs comme PlayStation, Xbox et Nintendo gardent jalousement le secret sur la fréquentation exacte de leurs serveurs, cette révélation change radicalement la perception du succès de Marathon. Si le PC constitue le cœur de la communauté, cela signifie que les chiffres de la PS5 sont mathématiquement inférieurs aux statistiques observées sur Steam.

À lire également

Marathon : Comment augmenter la taille de votre coffre ?

Marathon : Comment augmenter la taille de votre coffre ?

Cette situation dresse un tableau plutôt sombre pour un projet censé être le fer de lance de la stratégie de jeux service de Sony. L'acquisition de Bungie devait garantir une domination sur le marché des consoles, mais il semblerait que le public traditionnel du studio soit resté fidèle au clavier et à la souris, ou que les joueurs consoles n'ont tout simplement pas été séduits. Reste à voir comment les équipes de développement réagiront pour inverser la tendance et attirer un public plus large dans les mois à venir.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Bungie le répète, Marathon ne remplacera jamais Destiny
Marathon 22 septembre 2026

Bungie le répète, Marathon ne remplacera jamais Destiny

Face aux inquiétudes grandissantes de la communauté, Bungie a tenu à clarifier la situation. Marathon n'a jamais eu vocation à remplacer la licence phare du studio. Au contraire, le titre de science-fiction s'apprête à évoluer pour proposer une expérience bien plus riche qu'espéré.
Marathon reporte sa prochaine saison et son mode PvE
Marathon 15 septembre 2026

Marathon reporte sa prochaine saison et son mode PvE

Bungie bouleverse la feuille de route de Marathon. La prochaine mise à jour majeure et l'attendu mode PvE permanent sont repoussés à décembre. Le studio abandonne également son modèle de saisons pour se concentrer sur l'amélioration globale de l'expérience, espérant ainsi redresser la barre après un lancement difficile.
Bungie avait « 5 ou 6 jeux » en développement, avant le rachat par Sony
Marathon 20 août 2026

Bungie avait « 5 ou 6 jeux » en développement, avant le rachat par Sony

Avant son rachat par Sony pour plus de trois milliards de dollars, le studio Bungie développait secrètement une demi-douzaine de jeux. Selon de récentes révélations, la quasi-totalité de ces projets a été annulée, laissant les créateurs de Destiny dans une situation particulièrement précaire.

commentaire (0)