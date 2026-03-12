Marathon serait boudé sur PS5, avec la majorité des joueurs sur PC

Alors que Marathon est enfin disponible, l'attention se tourne vers son nombre de joueurs. Si le nom de Bungie le protège d'un destin funeste à la Concord, les statistiques dévoilent une réalité décevante pour Sony, le titre étant majoritairement déserté sur PlayStation au profit du PC.
L'industrie du jeu vidéo a les yeux rivés sur les performances de Marathon
depuis son lancement officiel. Dans un climat tendu, marqué par les échecs retentissants de titres comme Highguard
et Concord, une partie de la communauté s'interroge inévitablement sur l'avenir du jeu de tir de Bungie
. Si rien n'est encore dramatique à l'heure actuelle, d'autant que Bungie s'est montré très réactif
, une ombre plane malgré tout sur le tableau.
Des statistiques qui peinent à convaincre
Les données actuelles montrent que l'engouement autour de Marathon n'est pas à la hauteur des espérances
. Le titre a connu un pic ce 11 mars de 62 495 joueurs connectés simultanément, contre 66 593 la veille, tandis que son record absolu s'élève à 88 337 utilisateurs. De manière générale, depuis la sortie, le nombre d'utilisateurs baisse légèrement, en dépit de retours positifs de la part des joueurs, soulevant des questions légitimes sur la rétention et l'intérêt sur le long terme.
Face à ces chiffres en demi-teinte, les défenseurs du projet avançaient un argument de poids. Selon eux, la plateforme Steam ne reflétait qu'une fraction de la réalité
. Sony ayant investi des sommes colossales pour acquérir Bungie, il semblait logique que la majorité de la communauté se trouve sur PlayStation 5. Les joueurs s'attendaient à ce que la console de Sony porte le jeu et gonfle artificiellement des statistiques jugées décevantes sur ordinateur. Mais les choses seraient différentes.
La PS5 boudée par Marathon ?
Cette théorie vient d'être balayée par des informations récentes. Le journaliste Paul Tassi
a mis fin aux espoirs des fans en dévoilant les coulisses de la répartition des joueurs.
Je vais vous le dire tout de suite, mes sources chez Bungie ont confirmé qu'il s'agit d'un jeu principalement joué sur PC. C'est la plateforme principale du jeu, donc dans ce cas, le classement Steam est le plus pertinent.
Bien que les constructeurs comme PlayStation, Xbox et Nintendo gardent jalousement le secret sur la fréquentation exacte de leurs serveurs, cette révélation change radicalement la perception du succès de Marathon
. Si le PC constitue le cœur de la communauté, cela signifie que les chiffres de la PS5 sont mathématiquement inférieurs aux statistiques observées sur Steam
.
Cette situation dresse un tableau plutôt sombre pour un projet censé être le fer de lance de la stratégie de jeux service de Sony
. L'acquisition de Bungie devait garantir une domination sur le marché des consoles, mais il semblerait que le public traditionnel du studio soit resté fidèle au clavier et à la souris, ou que les joueurs consoles n'ont tout simplement pas été séduits. Reste à voir comment les équipes de développement réagiront pour inverser la tendance et attirer un public plus large dans les mois à venir.
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