Marathon serait boudé sur PS5, avec la majorité des joueurs sur PC



le 12 mars 2026 à 11h05 Publié par Corentin Rimbert le 12 mars 2026 à 11h05

Alors que Marathon est enfin disponible, l'attention se tourne vers son nombre de joueurs. Si le nom de Bungie le protège d'un destin funeste à la Concord, les statistiques dévoilent une réalité décevante pour Sony, le titre étant majoritairement déserté sur PlayStation au profit du PC.