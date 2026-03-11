Marathon : Comment augmenter la taille de votre coffre ?

La gestion de votre coffre est cruciale dans Marathon, et vous allez très vite tomber à court de place. Voici comment faire pour avoir plus d'emplacements.

Augmenter la taille du coffre dans Marathon

Niveau d'Extension Espace gagné Conditions & Coûts Niveau 1 +8 lignes Rang 3 + 2 500 Crédits + 12 Diodes instables Niveau 2 +8 lignes Rang 7 + 4 000 Crédits + 22 Diodes instables + 12 Métal instable Niveau 3 +6 lignes Rang 12 + 5 000 Crédits + 27 Diodes instables + 15 Métal instable Niveau 4 +4 lignes Rang 18 + 7 000 Crédits + 30 Diodes instables + 18 Métal instable Niveau 5 +4 lignes Rang 28 + 10 000 Crédits + 50 Diodes instables + 30 Métal instable

Où trouver les ressources nécessaires ?

Faut-il débloquer tous les paliers ?













Dans le monde impitoyable de. C'est là que vous stockez vos ressources critiques, vos munitions, vos implants et, surtout, vos armes de prestige. Très vite, l'espace de stockage par défaut devient un goulot d'étranglement, vous forçant à faire des choix déchirants entre deux pièces d'équipement rares. Heureusement, il existe une solution concrète pour. Voici comment, mais une série d'améliorations à débloquer auprès de la faction. L'amélioration spécifique se nommeet se situe en haut à gauche de leur page de progression. Voici le détail des paliers d'amélioration, les ressources nécessaires et les rangs requis :Pour valider ces paliers, vous devrez farmer deux composants essentiels, leset le. Ces matériaux se trouvent assez facilement sur la plupart des cartes du jeu.Notre conseil :. Ils apparaissent fréquemment dans les caisses de composants et les conteneurs de rebuts technologiques.Bien que la tentation soit grande,. Les deux premiers niveaux offrent un excellent rapport qualité/prix (+16 lignes au total). À partir du niveau 3, les coûts en crédits et en rang CyberAcme explosent alors que le gain d'espace diminue. Nous vous recommandons derapidement, puis de vous concentrer sur la gestion de votre inventaire (vendre le surplus) avant de viser les niveaux 4 et 5 plus tard dans la progression.Gardez à l'esprit que Marathon fonctionne par saisons. Lors du wipe saisonnier (tous les trois mois environ), ces améliorations sont réinitialisées. Vous devrez donc débloquer à nouveau ces extensions à chaque nouvelle saison.