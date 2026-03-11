Marathon : Comment augmenter la taille de votre coffre ?

La gestion de votre coffre est cruciale dans Marathon, et vous allez très vite tomber à court de place. Voici comment faire pour avoir plus d'emplacements.
Dans le monde impitoyable de Marathon
, votre coffre est sans aucun doute votre menu le plus précieux
. C'est là que vous stockez vos ressources critiques, vos munitions, vos implants et, surtout, vos armes de prestige. Très vite, l'espace de stockage par défaut devient un goulot d'étranglement, vous forçant à faire des choix déchirants entre deux pièces d'équipement rares. Heureusement, il existe une solution concrète pour agrandir cet inventaire
. Voici comment augmenter la taille de son coffre dans Marathon
.
Augmenter la taille du coffre dans Marathon
L'augmentation de la taille du coffre n'est pas faisable grâce à un objet que nous trouvons en raid
, mais une série d'améliorations à débloquer auprès de la faction CyberAcme
. L'amélioration spécifique se nomme « Extension »
et se situe en haut à gauche de leur page de progression. Voici le détail des paliers d'amélioration, les ressources nécessaires et les rangs requis :
|Niveau d'Extension
|Espace gagné
|Conditions & Coûts
|Niveau 1
|+8 lignes
|Rang 3 + 2 500 Crédits + 12 Diodes instables
|Niveau 2
|+8 lignes
|Rang 7 + 4 000 Crédits + 22 Diodes instables + 12 Métal instable
|Niveau 3
|+6 lignes
|Rang 12 + 5 000 Crédits + 27 Diodes instables + 15 Métal instable
|Niveau 4
|+4 lignes
|Rang 18 + 7 000 Crédits + 30 Diodes instables + 18 Métal instable
|Niveau 5
|+4 lignes
|Rang 28 + 10 000 Crédits + 50 Diodes instables + 30 Métal instable
Où trouver les ressources nécessaires ?
Pour valider ces paliers, vous devrez farmer deux composants essentiels, les Diodes instables
et le Métal d'arme instable
. Ces matériaux se trouvent assez facilement sur la plupart des cartes du jeu.
Notre conseil : fouillez systématiquement l'intérieur des bâtiments et les zones industrielles
. Ils apparaissent fréquemment dans les caisses de composants et les conteneurs de rebuts technologiques.
Faut-il débloquer tous les paliers ?
Bien que la tentation soit grande, l'investissement devient très lourd pour un rendement décroissant
. Les deux premiers niveaux offrent un excellent rapport qualité/prix (+16 lignes au total). À partir du niveau 3, les coûts en crédits et en rang CyberAcme explosent alors que le gain d'espace diminue. Nous vous recommandons de prioriser les deux premiers paliers
rapidement, puis de vous concentrer sur la gestion de votre inventaire (vendre le surplus) avant de viser les niveaux 4 et 5 plus tard dans la progression.
Gardez à l'esprit que Marathon fonctionne par saisons. Lors du wipe saisonnier (tous les trois mois environ), ces améliorations sont réinitialisées. Vous devrez donc débloquer à nouveau ces extensions à chaque nouvelle saison.
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