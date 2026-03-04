Marathon : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Marathon en France, sur PC et consoles, ainsi que des détails sur son prétéléchargement.

Heure de sortie de Marathon en France sur PC et consoles

Demain à 19h00, sillonnez la colonie perdue de Tau Ceti IV en quête de butin.



Demain à 19h00, affrontez l'inconnu au sein d'une escouade de 2 ou 3 Coureurs, ou jouez les loups solitaires dans les salons solo.



Demain à 19h00, jouez à Marathon sur PS5 et PC. pic.twitter.com/MHOZLw0LJo — PlayStation France (@PlayStationFR) March 4, 2026

Prétéléchargement de Marathon sur PC et consoles

Quel est le prix de Marathon ?

À lire également Marathon : Différentes éditions, précommande et prix

PC Édition Standard → 22,49 € au lieu de 40 €, soit 44 % de réduction.

PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Le compte à rebours est bientôt terminé :est sur le point de se rendre disponible sur PC ainsi que sur consoles. Développé par Bungie (connu pour Destiny et Halo), le jeu de tir et d'extraction multijoueur est très attendu par la communauté. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, certains joueurs et joueuses désirent découvrir cette nouvelle aventure vidéoludique dès que possible. Ainsi, sachez que nous vous précisonsVous n'êtes probablement pas sans savoir quesort le 5 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de PlayStation, mais aussi au compte à rebours affiché sur la page PlayStation Store du titre, nous en savons davantage à propos deAinsi,. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu. De ce fait, tout le monde pourra découvrir Marathon, le nouveau jeu de Bungie, au même moment, soit en début de soirée le jeudi 5 mars prochain.Selon les différents retours de la communauté,. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet, mais aussi toutes celles et ceux qui comptent bien découvrir le titre dès son lancement.Si vous vous interrogez à propos des prix de, sachez que l'édition Standard est vendue à 39,99 €, tandis que la Deluxe est à 59,99 €. Ces tarifs correspondent aux éditions numériques du titre et sont les mêmes d'un store à un autre (Steam, PS Store, Microsoft Store...).Rendez-vous donc le 5 mars 2026, en début de soirée, pour découvrir. Date à laquelle le jeu de tir et d'extraction de Bungie se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :