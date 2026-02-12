Marathon en dit plus sur ses saisons, qui cachent une mécanique surprenante inspirée des roguelikes

À l'approche de sa sortie, Marathon se dévoile un peu plus. Entre difficulté relevée et système de saisons comparé à un « roguelike de plusieurs mois », le prochain titre de Bungie promet de bousculer les codes de l'extraction shooter.
Les informations concernant Marathon
s'accélèrent alors que Bungie multiplie les présentations avant la date fatidique du 5 mars
. Récemment, ce sont des médias chinois qui ont eu l'opportunité de poser les mains sur le titre lors d'un événement privé, rapportant des impressions détaillées relayées par WCCFTech
. Le constat est sans appel, le studio a considérablement revu sa copie depuis les phases alpha, proposant une expérience narrative plus cohérente et un univers enrichi
.
Une difficulté PvE qui ne pardonne pas
Les retours mettent en lumière une intelligence artificielle particulièrement proactive
, n'hésitant pas à appeler des renforts pour submerger les joueurs. L'environnement lui-même semble être un ennemi à part entière, truffé de mines, de tourelles et de gaz toxiques. Cette hostilité ambiante est exacerbée par une économie en jeu punitive avec les boucliers et les soins qui sont décrits comme très coûteux chez les marchands, forçant les escouades à une gestion drastique de leurs ressources
.
Cette difficulté incite à la prudence. Plutôt que de foncer tête baissée dans des affrontements PvP, les testeurs recommandent de se concentrer sur les missions pour constituer un stock de ravitaillement. Les cartes, variant entre 12 et 18 joueurs (divisés en escouades de trois), offrent une verticalité intéressante grâce aux capacités de mouvement des différentes classes, appelées Shells. Le tout est servi par une refonte visuelle majeure et une interface utilisateur grandement améliorée.
Le concept audacieux du « roguelike saisonnier »
Au-delà du gameplay immédiat, c'est la structure même du jeu sur le long terme qui interpelle
. S'adressant au site Ali123
, le directeur du jeu Joe Ziegler a levé le voile sur le modèle saisonnier de Marathon, qu'il compare littéralement à une « aventure roguelike de plusieurs mois
». L'idée est de proposer un nouveau départ à chaque saison, remettant tous les joueurs sur un pied d'égalité.
Joe Ziegler explique cette philosophie avec précision :
Chaque saison dans Marathon sera un nouveau départ. Nous envisageons chaque saison comme une aventure roguelike de plusieurs mois. À chaque saison, les joueurs commenceront avec des ressources limitées et devront progressivement devenir plus forts par divers moyens, forgeant leur propre chemin vers la puissance.
Concrètement, cela implique une réinitialisation de la progression liée au gameplay pour intégrer de nouveaux systèmes et contenus qui remodèleront l'expérience, à l'image d'un wipe. Cependant, Bungie rassure évidemment les futurs joueurs, vos skins et autres éléments cosmétiques ne seront pas réinitialisés.
Rendez-vous le 5 mars pour découvrir Marathon sur PC, PS5 et Xbox Series
. Il est possible de le précommander
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