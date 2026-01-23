Marathon promet un week-end gratuit avant sa sortie

Après plusieurs reports et polémiques, Marathon est sur le point de sortir. Et pour écarter les dernières réticences, Bungie a confirmé qu'un week-end gratuit ouvert à tous les joueurs sera organisé.
Le retour de Marathon se fera bien pour le mois de mars
. Bungie a confirmé en début de semaine, quelques heures après une fuite, que l'extraction shooter allait débarquer le 5 mars, soit dans un gros mois, mettant fin à un long périple marqué par les reports et les polémiques diverses et variées. Si l'intérêt autour du FPS est bien présent, il existe évidemment une partie qui reste septique et qui attend les premiers retours pour voir si l'expérience vaut le coup. Ces joueurs auront l'occasion de le découvrir par eux-mêmes, gratuitement, et avant la sortie
.
Un test gratuit ouvert à tous pour Marathon
Bungie a effectivement confirmé, à la suite d'une demande d'un joueur, qu'un week-end « open preview » sera organisé juste avant le lancement et que tout le monde sera en mesure d'essayer Marathon. Un excellent moyen de mettre en avant le FPS,
à condition que la qualité soit au rendez-vous. Mais compte tenu des précautions prises par le studio, en ayant pris en compte le retour des joueurs et en ayant travaillé dessus ces derniers mois, sans oublier les différentes vidéos partagées, nul doute que nous devrions avoir affaire à un excellent jeu du genre
.
Ce test devrait avoir lieu juste avant la sortie, a minima du 27-28 février au premier mars. Cela devrait aussi avoir pour objectif de tester la solidité des serveurs et faire en sorte que Bungie puisse limiter les soucis lors de la sortie.
Rendez-vous dans un mois
Le grand rendez-vous est donc programmé pour le 5 mars, sur PC, PS5 et Xbox Series
. Comme pour ARC Raiders
, le prix de vente est de 39,99 €, ce qui le rend très accessible et permettra à de nombreux curieux de tenter l'expérience, d'autant plus qu'il arrive dans une période creuse en termes de sorties vidéoludiques de type jeux de tir.
Côté précommandes, elles sont déjà ouvertes, et il est d'ores et déjà possible d'acheter l'une des deux éditions. Vous pouvez également retrouver les configurations PC
, lesquelles sont relativement abordables.
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