Marathon promet un week-end gratuit avant sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 janvier 2026 à 12h31
Après plusieurs reports et polémiques, Marathon est sur le point de sortir. Et pour écarter les dernières réticences, Bungie a confirmé qu'un week-end gratuit ouvert à tous les joueurs sera organisé.
Marathon promet un week-end gratuit avant sa sortie
Le retour de Marathon se fera bien pour le mois de mars. Bungie a confirmé en début de semaine, quelques heures après une fuite, que l'extraction shooter allait débarquer le 5 mars, soit dans un gros mois, mettant fin à un long périple marqué par les reports et les polémiques diverses et variées. Si l'intérêt autour du FPS est bien présent, il existe évidemment une partie qui reste septique et qui attend les premiers retours pour voir si l'expérience vaut le coup. Ces joueurs auront l'occasion de le découvrir par eux-mêmes, gratuitement, et avant la sortie.

Un test gratuit ouvert à tous pour Marathon

rook-marathon
Bungie a effectivement confirmé, à la suite d'une demande d'un joueur, qu'un week-end « open preview » sera organisé juste avant le lancement et que tout le monde sera en mesure d'essayer Marathon. Un excellent moyen de mettre en avant le FPS, à condition que la qualité soit au rendez-vous. Mais compte tenu des précautions prises par le studio, en ayant pris en compte le retour des joueurs et en ayant travaillé dessus ces derniers mois, sans oublier les différentes vidéos partagées, nul doute que nous devrions avoir affaire à un excellent jeu du genre.
Ce test devrait avoir lieu juste avant la sortie, a minima du 27-28 février au premier mars. Cela devrait aussi avoir pour objectif de tester la solidité des serveurs et faire en sorte que Bungie puisse limiter les soucis lors de la sortie.

Rendez-vous dans un mois

Le grand rendez-vous est donc programmé pour le 5 mars, sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme pour ARC Raiders, le prix  de vente est de 39,99 €, ce qui le rend très accessible et permettra à de nombreux curieux de tenter l'expérience, d'autant plus qu'il arrive dans une période creuse en termes de sorties vidéoludiques de type jeux de tir.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Côté précommandes, elles sont déjà ouvertes, et il est d'ores et déjà possible d'acheter l'une des deux éditions. Vous pouvez également retrouver les configurations PC, lesquelles sont relativement abordables.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs
Marathon 22 juillet 2026

Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs

En quelques heure à peine, Marathon a triplé son nombre de connexions quotidiennes simultanées. Mais s'agit-il d'un phénomène isolé ou d'une tendance encourageante ?
Marathon confronté à une situation inquiétante 4 mois après ses débuts
Marathon 20 juillet 2026

Marathon confronté à une situation inquiétante 4 mois après ses débuts

Loin d'atteindre les chiffres espérés par Bungie, Marathon fait face à une nouvelle déconvenue quelques mois après son lancement.
Marathon : Bungie dévoile Vault Breaker, une expérience purement PvE à découvrir dès juillet
Marathon 24 juin 2026

Marathon : Bungie dévoile Vault Breaker, une expérience purement PvE à découvrir dès juillet

Bungie s'apprête à bouleverser la formule de Marathon avec Vault Breaker, un mode entièrement PvE prévu pour le 21 juillet. Conçu pour les joueurs solo et les escouades restreintes, cet ajout expérimental promet d'explorer les environnements complexes du jeu sans subir la pression constante des affrontements entre joueurs.

commentaire (0)