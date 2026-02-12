Marathon refuse d'adopter la mécanique la plus populaire d'ARC Raiders



le 12 février 2026 à 17h12 Publié par Corentin Rimbert le 12 février 2026 à 17h12

Alors que la sortie de Marathon approche, Bungie clarifie sa position face à la concurrence. Le studio confirme que son extraction shooter ne reprendra pas le système de matchmaking basé sur la réputation, comme le propose ARC Raiders, privilégiant une incertitude totale lors des rencontres entre joueurs.