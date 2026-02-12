Marathon refuse d'adopter la mécanique la plus populaire d'ARC Raiders

Alors que la sortie de Marathon approche, Bungie clarifie sa position face à la concurrence. Le studio confirme que son extraction shooter ne reprendra pas le système de matchmaking basé sur la réputation, comme le propose ARC Raiders, privilégiant une incertitude totale lors des rencontres entre joueurs.
La guerre des extraction shooters est déclarée et Bungie semble bien décidé à ne pas simplement copier la formule de ses concurrents, aussi populaires soient-ils. Alors que des créateurs de contenu et journalistes ont récemment pu poser les mains sur une version avancée de Marathon
en Chine (via Ali213
), de nouveaux détails ont émergé concernant la philosophie de design du jeu
. Le directeur du jeu, Joseph Ziegler, a profité de cette occasion pour marquer une différence fondamentale avec le titre d'Embark Studios, ARC Raiders
, notamment sur la gestion des interactions sociales et de l'hostilité.
Le choix délibéré de l'incertitude
L'un des points les plus discutés concerne le matchmaking. Contrairement à ARC Raiders, qui a instauré un système basé sur l'agression permettant aux joueurs pacifiques de se retrouver entre eux et de limiter les combats, risquant de perdre son équipement, Marathon ne proposera aucune règle de ce type
. Pour Bungie, l'essence même de l'expérience réside dans le doute et la tension qui sont permanents. Vous ne saurez jamais si l'escouade en face est amicale ou hostile avant qu'il ne soit trop tard
. Joseph Ziegler explique que cette tension est un pilier du gameplay :
Il n'y a pas de règle de matchmaking spécifique pour distinguer les joueurs non-combattants. La tension et la suspicion liées à l'incapacité de déterminer si les joueurs sont hostiles ou non constituent une part essentielle de l'expérience de survie.
Cependant, cela ne signifie pas que le jeu encourage uniquement le tir à vue. Bungie intègre des outils sociaux, comme le chat de proximité, pour permettre aux joueurs de négocier, de s'allier ou de se trahir. C'est un pari risqué, car la mécanique d'ARC Raiders avait été saluée par une partie de la communauté qui appréciait la possibilité de manipuler le système pour obtenir des lobbies orientés PvE, réduisant ainsi la frustration liée au PvP constant. Mais Marathon souhaite davantage une expérience destinée aux joueurs qui aiment le combat, à l'instar d'Escape from Tarkov
.
Une survie sans filet de sécurité
Outre le matchmaking, Bungie adopte une approche tout aussi radicale concernant l'économie et la progression. Là où la plupart des concurrents proposent une poche sécurisée ou un emplacement permettant de sauver quelques objets précieux même en cas de mort, Marathon n'en disposera pas au lancement
. Cette décision renforce l'aspect punitif du titre : si vous mourez, vous perdez tout ce que vous portez, sans exception
.
Le studio précise toutefois qu'il a conçu d'autres moyens pour permettre aux joueurs de progresser et d'obtenir des ressources, bien que les détails restent flous. Joseph Ziegler n'a pas fermé la porte à l'ajout futur d'une mécanique de sécurité via une mise à jour saisonnière, mais cela dépendra entièrement des retours et du comportement des joueurs après la sortie
.
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