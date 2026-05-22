Destiny 2 va-t-il fermer ses portes ? Les détails de l'ultime mise à jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 mai 2026 à 17h32
Bungie a officialisé la toute dernière mise à jour majeure pour Destiny 2, plongeant la communauté des Gardiens dans le doute. Découvrez si les serveurs du jeu vont définitivement fermer et ce que contient l'extension finale Monument of Triumph.
Destiny 2 va-t-il fermer ses portes ? Les détails de l'ultime mise à jour

Depuis son lancement, la franchise Destiny souffle le chaud et le froid, enchaînant les sommets comme l'extension The Final Shape et les déceptions mémorables à l'image de La Malédiction d'Osiris. Pourtant, aucun autre titre sur le marché ne propose une expérience similaire. L'annonce récente par Bungie du déploiement de son ultime mise à jour de contenu pour Destiny 2 a immédiatement déclenché une vague d'inquiétude chez les joueurs : le jeu s'apprête-t-il à disparaître définitivement ?

Quelle est la dernière extension de Destiny 2 ?

L'ultime chapitre de Destiny 2 prend la forme d'une extension inédite baptisée Monument of Triumph. Contrairement aux événements annuels habituels du même nom, Bungie a choisi d'élever ce concept au rang d'extension complète afin de célébrer l'ensemble de la franchise et d'offrir un point d'ancrage idéal pour les joueurs de la première heure.

Pour marquer le coup, le studio déploie une quantité massive de contenus et de fonctionnalités nostalgiques :

  • Le retour du Panthéon → Le mode Pantheon 2.0 devient une activité permanente, intégrant une toute nouvelle sélection de boss mémorables.
  • Refonte des récompenses → L'intégralité du butin des Raids et des Donjons a été revisitée et modernisée pour rester attractive.
  • Le retour de la SRL → La très réclamée Ligue de Course de Passereaux fait son grand retour définitif.
  • Mise à jour de la Carte céleste → Le Directeur centralise à nouveau toutes les activités, tandis que les destinations se parent de « Distorsions » avec des loots mis à jour.
  • Évolution du Sandbox → De nouvelles capacités font leur apparition, accompagnées d'une refonte majeure du Portail et de modes inédits pour l'Épreuve.

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Cette ultime mise à jour sonne en revanche le glas des événements saisonniers réguliers. Les armes exclusives des festivités passées, comme l'Avènement ou les Jeux des Gardiens, ne disparaissent pas pour autant : elles pourront être récupérées sous forme d'engrammes directement auprès d'un marchand dédié au Monument of Triumph.

Destiny 2 va-t-il définitivement fermer ses serveurs ?

La réponse est rassurante : non, Destiny 2 ne va pas fermer ses portes. Bungie s'est engagé officiellement à maintenir les serveurs actifs afin que le titre reste intégralement jouable pour les années à venir.

Le studio met simplement un terme au développement actif de nouveaux contenus. Tout l'enjeu de l'extension Monument of Triumph est justement de figer le jeu dans sa version la plus riche et la plus stable possible, garantissant un espace accueillant pour quiconque souhaite y revenir, même sans nouveautés à l'horizon.

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Pour les passionnés qui arpentent cet univers depuis plus d'une décennie, cette transition laisse un goût doux-amer. Si le voyage à travers les étoiles touche techniquement à sa fin, l'univers de Destiny 2 restera accessible pour quiconque souhaite revivre ses plus grandes légendes. Mais cela ne veut pas dire que le studio se penche sur Destiny 3, pour le moment en tout cas.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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