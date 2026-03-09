Marathon : Bungie modifie un élément clé vivement critiqué par les joueurs

Quelques jours seulement après son lancement, Marathon subit de vivres critiques de la part des joueurs à cause de sa monnaie premium. Les équipes de Bungie ont rapidement réagi via un message publié sur X/Twitter.
Le premier week-end de Marathon
ne s'est pas déroulé de la meilleure des manières. Battu à plate couture sur Steam par un jeu indépendant,
le titre de Bungie a été confronté à plusieurs critiques virulentes de la part des curieux qui l'ont testé. Si certains ont demandé un remboursement du jeu après seulement quelques heures de découverte, d'autres ont pointé du doigt les LUX, la monnaie premium du titre.
La valeur de l'un des packs de monnaie premium de Marathon ajustée très prochainement
Avant de poursuivre, il faut préciser que dépenser 10 euros permet d'obtenir 1100 LUX
à dépenser dans la boutique premium de Marathon. Or, un skin pour un personnage coûte 1120 LUX.
Beaucoup de joueurs ont vu dans ce petit détail une pratique déloyale forçant à dépenser 5 euros de plus pour obtenir les 20 LUX nécessaires à l'achat d'un skin. Cela n'a pas manqué de faire réagir la communauté sur les réseaux sociaux.
Face à l'afflux de commentaires négatifs, Bungie a donc pris la décision de corriger la valeur des différents packs de LUX dans une prochaine mise à jour. Via un article relayé sur X/Twitter, l'éditeur a précisé qu'à l'avenir, l'achat d'un pack à 10 euros donnerait droit à 1120 LUX
, permettant aux joueurs d'acheter un skin sans dépenser davantage.
S'il n'est pas encore appliqué, ce changement concernera également les joueurs qui ont dépensé de l'argent réel avant l'annonce de l'ajustement.
Dans le cadre de tout ce processus, nous créditerons 20 LUX aux joueurs pour chaque forfait de 10 $ LUX qu'ils ont acheté avant que ce changement ne se produise. Nous voulons nous assurer que lorsque vous dépensez dans Marathon, vous avez le sentiment d'en avoir pour votre argent et nous discutons des moyens d'améliorer cette expérience.
Quelques précisions partagées sur le premier patch d'équilibrage du titre
Mais le changement lié à la monnaie premium n'est pas la seule modification annoncée par Bungie. Plusieurs ajustements seront mis en ligne au déploiement du prochain patch, comme l'augmentation du nombre d'armoires médicales et de caisses de munitions
et la quantité de munitions incluse dans les kits sponsorisés. La distance de repérage des points de navigation sera également étendue, passant de 10 mètres à 20 mètres.
Rappelons, en guise de conclusion, que Marathon est disponible depuis le 5 mars 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC
.
commentaires (2)
J'ai publié sans faire exprès alors je reprends. Difficile d'accrocher au gameplay et les menus sont juste incompréhensibles
Difficile d'accrocher au jeu... Le g