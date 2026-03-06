Marathon : Map interactive des différentes cartes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 mars 2026 à 19h10
L'utilisation d'une carte interactive pour Marathon peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Marathon : Map interactive des différentes cartes
Marathon est un extraction shooter, qui se déroule sur des cartes relativement petites, mais fournies en points d'intérêt. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver telle ou telle chose, ou alors savoir où se rendre pour valider une quête, bien qu'une aide soit présente en jeu. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Marathon.

Carte interactive de Marathon

marathon-carte
Comme nous vous le disions, Marathon est un jeu de tir d'extraction, qui plonge les joueurs sur une carte riche en points d'intérêt. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas évident de se repérer, d'autant plus que l'utilisation de la carte en jeu n'est, à l'heure où ces lignes sont écrites, pas très intuitive. C'est pourquoi l'aide d'une map interactive Marathon est évidemment la bienvenue. 
  • Meilleure carte interactive de Marathon → mapgenie.io
Grâce à cette map interactive, qui vous propose toutes les cartes de Marathon, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les zones importantes (trésors, point d'extraction, etc.) du jeu. Cela vous permettra de gagner un temps non négligeable, mais aussi de mieux appréhender le champ de bataille lors des parties suivantes, en maîtrisant plus rapidement la zone.

map-interactive-marathon
Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. 

En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Marathon, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. 

Miniature vidéo

D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Marathon avec une réduction sur les plateformes suivantes :
  • PC
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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