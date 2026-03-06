Marathon : Map interactive des différentes cartes

L'utilisation d'une carte interactive pour Marathon peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de Marathon

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est un extraction shooter, qui se déroule sur des cartes relativement petites, mais fournies en points d'intérêt. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver telle ou telle chose, ou alors savoir où se rendre pour valider une quête, bien qu'une aide soit présente en jeu. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,est un jeu de tir d'extraction, qui plonge les joueurs sur une carte riche en points d'intérêt. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas évident de se repérer, d'autant plus que l'utilisation de la carte en jeu n'est, à l'heure où ces lignes sont écrites, pas très intuitive. C'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les zones importantes (trésors, point d'extraction, etc.) du jeu. Cela vous permettra de gagner un temps non négligeable, mais aussi de mieux appréhender le champ de bataille lors des parties suivantes, en maîtrisant plus rapidement la zone.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une réductionsur les plateformes suivantes :