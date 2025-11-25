Marathon aura droit à une nouvelle phase de test juste avant les fêtes

La date de sortie définitive de Marathon n'a toujours pas été dévoilée par Bungie. Mais pour rassurer les joueurs et pour les faire patienter, une nouvelle phase de test va être organisée dans quelques semaines.
Il y a quelques jours, Sony annonçait que Marathon arriverait sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series au cours du premier trimestre 2026
. Cependant, aucune date de sortie finale n'a encore été dévoilée. Mais les plus impatients pourront avoir un nouvel aperçu du titre très bientôt grâce au lancement d'une nouvelle phase de test.
Marathon se dévoile à nouveau juste après les Game Awards 2025
En effet, Bungie vient d'annoncer qu'une nouvelle phase de test serait lancée juste après les Game Awards 2025. Elle sera accessible du 12 au 16 décembre 2025 et il est impératif de s'inscrire pour pouvoir y participer
. Cette règle vaut pour l'ensemble des potentiels participants, y compris celles et ceux qui ont eu accès aux tests passés ou à la phase d'alpha.
Le choix de la date de lancement ne semble pas anodin et suggère qu'une bande-annonce pourrait bien être diffusée pendant la cérémonie.
Celle-ci pourrait faire office de rappel mais également de vitrine pour dévoiler au monde la date officielle de lancement de Marathon. Toutefois, il s'agit uniquement de spéculations et il faudra patienter jusqu'à la cérémonie pour confirmer ou non cette hypothèse.
Une phase de test qui ne sera pas accessible à tous
Si la tenue d'une nouvelle phase de test est rassurante pour les joueurs, tous ne pourront pas participer à cette session de découverte de Marathon
. Malheureusement, elle est réservée aux joueurs résidant en Amérique du Nord.
Mais si vous résidez au Canada, vous pouvez vous inscrire pour rejoindre cette session. Le jeu sera accessible de 14h à 20h (heure du Pacifique) chaque jour et est soumis à un accord de confidentialité, incluant le gameplay et les détails de l'expérience des joueurs.
Le reste du monde devra patienter jusqu'à la de nouvelles révélations, voire jusqu'au lancement de Marathon si aucune autre session de test n'est organisée entre décembre 2025 et le printemps 2026.
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