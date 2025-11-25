Marathon aura droit à une nouvelle phase de test juste avant les fêtes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 novembre 2025 à 16h53
La date de sortie définitive de Marathon n'a toujours pas été dévoilée par Bungie. Mais pour rassurer les joueurs et pour les faire patienter, une nouvelle phase de test va être organisée dans quelques semaines.
Marathon aura droit à une nouvelle phase de test juste avant les fêtes
Il y a quelques jours, Sony annonçait que Marathon arriverait sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series au cours du premier trimestre 2026. Cependant, aucune date de sortie finale n'a encore été dévoilée. Mais les plus impatients pourront avoir un nouvel aperçu du titre très bientôt grâce au lancement d'une nouvelle phase de test. 

Marathon se dévoile à nouveau juste après les Game Awards 2025

marathon-artwork
En effet, Bungie vient d'annoncer qu'une nouvelle phase de test serait lancée juste après les Game Awards 2025. Elle sera accessible du 12 au 16 décembre 2025 et il est impératif de s'inscrire pour pouvoir y participer. Cette règle vaut pour l'ensemble des potentiels participants, y compris celles et ceux qui ont eu accès aux tests passés ou à la phase d'alpha. 

À lire également

Marathon : Les fuites du test fermé révèlent des retours étonnamment positifs

Marathon : Les fuites du test fermé révèlent des retours étonnamment positifs

Le choix de la date de lancement ne semble pas anodin et suggère qu'une bande-annonce pourrait bien être diffusée pendant la cérémonie. Celle-ci pourrait faire office de rappel mais également de vitrine pour dévoiler au monde la date officielle de lancement de Marathon. Toutefois, il s'agit uniquement de spéculations et il faudra patienter jusqu'à la cérémonie pour confirmer ou non cette hypothèse. 

Une phase de test qui ne sera pas accessible à tous

marathon-alpha
Si la tenue d'une nouvelle phase de test est rassurante pour les joueurs, tous ne pourront pas participer à cette session de découverte de Marathon. Malheureusement, elle est réservée aux joueurs résidant en Amérique du Nord. Mais si vous résidez au Canada, vous pouvez vous inscrire pour rejoindre cette session. Le jeu sera accessible de 14h à 20h (heure du Pacifique) chaque jour et est soumis à un accord de confidentialité, incluant le gameplay et les détails de l'expérience des joueurs.

Le reste du monde devra patienter jusqu'à la de nouvelles révélations, voire jusqu'au lancement de Marathon si aucune autre session de test n'est organisée entre décembre 2025 et le printemps 2026.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Bungie avait « 5 ou 6 jeux » en développement, avant le rachat par Sony
Marathon 20 août 2026

Bungie avait « 5 ou 6 jeux » en développement, avant le rachat par Sony

Avant son rachat par Sony pour plus de trois milliards de dollars, le studio Bungie développait secrètement une demi-douzaine de jeux. Selon de récentes révélations, la quasi-totalité de ces projets a été annulée, laissant les créateurs de Destiny dans une situation particulièrement précaire.
Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs
Marathon 22 juillet 2026

Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs

En quelques heure à peine, Marathon a triplé son nombre de connexions quotidiennes simultanées. Mais s'agit-il d'un phénomène isolé ou d'une tendance encourageante ?
Marathon confronté à une situation inquiétante 4 mois après ses débuts
Marathon 20 juillet 2026

Marathon confronté à une situation inquiétante 4 mois après ses débuts

Loin d'atteindre les chiffres espérés par Bungie, Marathon fait face à une nouvelle déconvenue quelques mois après son lancement.

commentaire (0)