Marathon : Sony confirme la sortie du shooter de Bungie avant mars 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2025 à 10h51
Après de longs mois de silence et de doutes, Sony confirme que Marathon, le shooter d'extraction développé par Bungie, arrivera d'ici mars 2026. Le studio semble enfin avoir redressé la barre après une phase de développement mouvementée.
Marathon : Sony confirme la sortie du shooter de Bungie avant mars 2026
Lors de son dernier appel trimestriel, Sony a réaffirmé que Marathon sortirait bien avant la fin de son année fiscale, soit d'ici mars 2026. Lin Tao, directeur financier de Sony, a précisé que le projet restait « en développement actif » et que la firme était « pleinement engagée » dans sa sortie. Une fenêtre qui laisse supposer un lancement entre février et mars 2026, si le calendrier reste inchangé.

Un développement mouvementé pour le retour de Bungie

Annoncé comme un shooter d'extraction multijoueur, Marathon devait marquer le grand retour de Bungie sur une nouvelle licence depuis Destiny. Pourtant, le projet a connu une série d'obstacles, entre des problèmes de conception et des accusations de plagiat que le studio a fini par reconnaître. Ces difficultés ont entraîné un report indéterminé, plongeant la communauté dans le doute quant à la viabilité du titre.

Selon plusieurs retours issus des playtests confidentiels organisés fin octobre, Bungie serait parvenu à remettre le jeu sur de bons rails. Les participants évoquent une version bien plus solide que celle testée cet été, avec des ajustements notables sur le rythme des affrontements, la lisibilité de l'action et les mécaniques d'extraction.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Certains testeurs parlent même d'« amélioration significative » par rapport aux versions précédentes, tout en précisant que quelques problèmes mineurs subsistent, mais qu'ils devraient être corrigés avant la sortie.

Une fenêtre de lancement stratégique pour 2026

Avec GTA 6 désormais repoussé à novembre 2026, Sony pourrait profiter d'un début d'année plus calme pour propulser Marathon sous le feu des projecteurs. Le jeu pourrait ainsi bénéficier d'une visibilité renforcée auprès des joueurs en quête de nouveautés avant l'arrivée des mastodontes de fin d'année. 

Reste à savoir si Bungie parviendra à convaincre un public déjà saturé par les shooters multijoueur, à l'heure où ARC Raiders, qui cartonne actuellement, apparaît comme son principal concurrent, tandis que Escape from Tarkov lance sa 1.0. Cependant, si Marathon sort bien en mars, le jeu d'Embark Studios aura sans doute déjà perdu une partie de son élan, laissant une opportunité à Bungie de s'imposer sur ce créneau encore peu exploité.

Miniature vidéo

La date de sortie de Marathon devrait être communiquée d'ici quelques semaines. Son lancement est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Bungie avait « 5 ou 6 jeux » en développement, avant le rachat par Sony
Marathon 20 août 2026

Bungie avait « 5 ou 6 jeux » en développement, avant le rachat par Sony

Avant son rachat par Sony pour plus de trois milliards de dollars, le studio Bungie développait secrètement une demi-douzaine de jeux. Selon de récentes révélations, la quasi-totalité de ces projets a été annulée, laissant les créateurs de Destiny dans une situation particulièrement précaire.
Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs
Marathon 22 juillet 2026

Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs

En quelques heure à peine, Marathon a triplé son nombre de connexions quotidiennes simultanées. Mais s'agit-il d'un phénomène isolé ou d'une tendance encourageante ?
Marathon confronté à une situation inquiétante 4 mois après ses débuts
Marathon 20 juillet 2026

Marathon confronté à une situation inquiétante 4 mois après ses débuts

Loin d'atteindre les chiffres espérés par Bungie, Marathon fait face à une nouvelle déconvenue quelques mois après son lancement.

commentaire (0)