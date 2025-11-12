Marathon : Sony confirme la sortie du shooter de Bungie avant mars 2026

Après de longs mois de silence et de doutes, Sony confirme que Marathon, le shooter d'extraction développé par Bungie, arrivera d'ici mars 2026. Le studio semble enfin avoir redressé la barre après une phase de développement mouvementée.

Un développement mouvementé pour le retour de Bungie













Une fenêtre de lancement stratégique pour 2026

Lors de son dernier appel trimestriel,. Lin Tao, directeur financier de Sony, a précisé que le projet restait « en développement actif » et que la firme était « pleinement engagée » dans sa sortie. Une fenêtre qui laisse supposer un lancement entre février et mars 2026, si le calendrier reste inchangé.Annoncé comme un shooter d'extraction multijoueur,. Pourtant, le projet a connu une série d'obstacles, entre des problèmes de conception et des accusations de plagiat que le studio a fini par reconnaître. Ces difficultés ont entraîné un report indéterminé, plongeant la communauté dans le doute quant à la viabilité du titre.Selon plusieurs retours issus des playtests confidentiels organisés fin octobre, Bungie serait parvenu à remettre le jeu sur de bons rails. Les participants évoquent, avec des ajustements notables sur le rythme des affrontements, la lisibilité de l'action et les mécaniques d'extraction.Certains testeurs parlent même d'« amélioration significative » par rapport aux versions précédentes, tout en précisant que quelques problèmes mineurs subsistent, mais qu'ils devraient être corrigés avant la sortie.Avec, Sony pourrait profiter d'un début d'année plus calme pour propulser Marathon sous le feu des projecteurs. Le jeu pourrait ainsi bénéficier d'une visibilité renforcée auprès des joueurs en quête de nouveautés avant l'arrivée des mastodontes de fin d'année.Reste à savoir si Bungie parviendra à convaincre un public déjà saturé par les shooters multijoueur, à l'heure où. Cependant, si Marathon sort bien en mars, le jeu d'Embark Studios aura sans doute déjà perdu une partie de son élan, laissant une opportunité à Bungie de s'imposer sur ce créneau encore peu exploité.La date de sortie de Marathon devrait être communiquée d'ici quelques semaines. Son lancement est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.