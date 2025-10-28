Marathon : Les fuites du test fermé révèlent des retours étonnamment positifs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2025 à 11h21
Alors que Bungie tente de relancer son extraction-shooter après un développement chaotique, les premières impressions issues du test technique fermé de Marathon viennent redonner espoir.
Marathon : Les fuites du test fermé révèlent des retours étonnamment positifs
Le voile se lève peu à peu sur Marathon, le FPS multijoueur de Bungie longtemps perçu comme en difficulté. Malgré la stricte clause de confidentialité imposée aux testeurs, de nombreuses informations et impressions ont commencé à fuiter sur les réseaux sociaux issues de la dernière session. Et contre toute attente, les retours semblent globalement positifs.

Des fuites malgré un test sous NDA

Ces derniers jours, plusieurs extraits et captures d'écran du test technique fermé de Marathon ont brièvement circulé sur Reddit avant d'être supprimés. Mais les témoignages, eux, sont restés. D'après les joueurs ayant participé à cette session, le jeu montre enfin des signes encourageants après des mois d'incertitude.

Un utilisateur ayant passé plus de 25 heures sur le test évoque un jeu « encore perfectible, mais prometteur », tout en soulignant des mécaniques originales liées aux factions et aux quêtes. D'autres pointent encore quelques incohérences, comme le fait de devoir payer des crédits pour retirer les accessoires d'une arme ou la présence persistante de la balle magnétique, une mécanique de visée critiquée depuis les premières versions.

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Des impressions globalement encourageantes

Sur Reddit toujours, plusieurs joueurs évoquent une amélioration nette depuis l'alpha, aussi bien sur le plan visuel que dans la fluidité du gameplay. L'un d'eux affirme que, malgré quelques soucis d'audio directionnel ou de configuration des touches, « le jeu est amusant et difficile à lâcher ».

Un autre témoignage rapporte que le mode solo de Marathon aurait des accents horrifiques, renforçant la tension dans un univers déjà marqué par la peur et l'incertitude. Cette ambiance semble avoir surpris plusieurs testeurs, séduits par une approche plus immersive que prévu.

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Il faut dire que Marathon revient de loin. Déjà retardé en début d'année, le projet a souffert de problèmes internes, de vols d'œuvres d'art et d'une morale en chute libre au sein du studio. Ces révélations avaient entamé la confiance des joueurs et alimenté le doute autour de Bungie, d'autant plus que nous n'avons plus de date de sortie précise.

Mais avec ces nouvelles fuites, certains commencent à y croire à nouveau. Plusieurs messages soulignent une progression tangible, et certains joueurs parlent même d'un « tournant possible » pour le studio. Si ces retours se confirment, Marathon pourrait bien amorcer son redressement et devenir, enfin, le projet d'envergure promis par Bungie.

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Reste à savoir si le studio prendra le temps nécessaire pour corriger les derniers défauts. Tout laisse à penser que d'autres tests seront organisés ces prochains mois, pour nous proposer une expérience finale digne des attentes. Rendez-vous très probablement au début de l'année 2026 pour plus d'informations.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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