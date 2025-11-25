Trillion Game Tome 10 est en librairie : Le groupe Trillion entre dans une guerre économique explosive

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 10 de Trillion Game qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Trillion Game
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Trillion Game, avis et découverte
».
Haru
, un stratège de l'éloquence, rencontre Gaku
, un geek timide, mais compétent. Ensemble, ils visent à accumuler un trillion de dollars, persuadés que cela leur offrira tout ce que le monde peut offrir. Fort d'une complicité naissante et atypique, notre duo s'entraine mutuellement dans une folle course à la budgétisation.
Le duo improbable ne se limite pas aux personnages. En effet, le scénariste Riichiro Inagaki (Eye Shield 21, Dr Stone) et l'illustrateur Ryoichi Ikegami (Sanctuary, Crying Freeman) se réunissent pour créer un manga à l'humour subtil, oscillant avec élégance entre classicisme et modernité. Ce seinen saura vous surprendre à chaque tournant.
Synopsis et avis du tome 10
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Trillion Game
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Haru
et Gaku
scellent une alliance majeure avec l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile
du pays. Grâce à ce partenariat stratégique, le groupe Trillion
dispose enfin des moyens nécessaires pour s'attaquer au roi du secteur, le redoutable Gokitsugu
.
L'heure de la contre-attaque a sonné, avec pour objectif un trillion de yens
. Ce tome 10 marque une escalade spectaculaire dans la guerre économique menée par Haru et Gaku.
Avis
Le licenciement de Haru, destiné à permettre à Trillion Game de se développer loin du tumulte médiatique, n'était finalement que le premier mouvement d'une longue série
. Si le titre nous avait habitués à des situations à la fois burlesques et aberrantes tout en restant plausibles, nous entrons cette fois dans le cœur du jeu, là où chaque protagoniste avance ses pions et où il devient difficile de distinguer clairement le bon du mauvais
.
À la manière de joueurs de poker, Haru, Gaku, mais aussi Kiri et Dragon Bank dévoilent leurs stratégies tout en préservant une part d'ombre. L'auteur prend soin de détailler les aspirations de chacun sans jamais révéler entièrement leurs intentions, ce qui renforce l'impression de naviguer dans la cour des grands
. L'argent appelle l'argent comme le dit l'adage, et chaque décision semble pouvoir faire basculer l'équilibre fragile qui s'est installé.On reste également impressionné par l'évolution de Linlin et de Gaku
qui, dans ce tome, prouvent qu'ils ne sont plus seulement portés par Haru. Leurs compétences s'affirment pleinement et s'intègrent naturellement à l'aventure qui les a menés jusque-là.
Le tome se lit avec une fluidité presque déconcertante. La résolution semble se dessiner peu à peu sans être totalement évidente
, ce qui maintient une tension constante et un réel plaisir de lecture.
Où et à quel prix ?
Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, dix tomes sont disponibles à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Trillion Game
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max
.
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