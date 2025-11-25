Trillion Game Tome 10 est en librairie : Le groupe Trillion entre dans une guerre économique explosive



le 25 novembre 2025 à 09h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 25 novembre 2025 à 09h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 10 de Trillion Game qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.