Tatari Tome 7 est disponible : Le héros survivra-t-il à sa blessure ?

Au cœur de nos librairies de quartier, les mangas suivent leur cours de publication avec un rythme de parution plus ou moins régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 7 de Tatari est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Tatari, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Tatari, avis et découverte ».





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Synopsis et avis du tome 7

À Kyoto, mille ans auparavant, le redoutable Tatari,, semait la terreur parmi les humains. Aujourd'hui, sa légende semble loin derrière lui : Tatari mène une existence tranquille sous les traits d'un simple chat de gouttière, partagé entre siestes paresseuses et moments complices avec Takeru et sa petite sœur Yuki. Malgré leur quotidien modeste dans un appartement délabré,Mais cette vie paisible vole en éclats lorsque. Rongé par la colère et déterminé à faire justice, Tatari décide alors de reprendre forme humaine, empruntant l'apparence du jeune homme pour traquer sans relâche les coupables. Entre intrigues, drames humains et mystères surnaturels,

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Tatari, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome qui, au passage, fait son apparition avec une couverture réversible.









Synopsis

Une course contre la montre respirable s'engage alors que le sang coule dans le tome 7 de Tatari.

Le choc est total dans ce nouveau volume tout juste arrivé en librairie. Notre héros Tatari vient d'être poignardé par sa propre petite sœur Yuki, cette dernière étant totalement manipulée par un redoutable yokai. Juste avant de perdre connaissance, il parvient de justesse à la confier aux bons soins de Futaba. Alors que tout semble perdu sur ce front, un renfort de poids fait une apparition fracassante. Setsuna, la reine des neiges, est de retour et lance une offensive immédiate contre Domine et Ability, les Gene Richers.

Pendant que ce drame se noue, la guerre fait rage dans le reste de la ville. Au parc d'attractions, Beriko a dû livrer un combat féroce contre Öllegard, tandis que Raiden fait face à Liber dans le cadre atypique de l'aquarium. Ce dernier s'apprête d'ailleurs à tomber des nues face à un secret totalement inattendu. La stratégie globale orchestrée par Isha Lu accule l'ensemble de nos héros dans une position défensive très inconfortable. Le coup de poignard reçu par Tatari lui sera-t-il fatal ?

Avis

Le tome 7 de Tatari s'enfonce encore davantage dans les différentes confrontations en cours et continue de séduire par ses dessins précis et expressifs. Le trait de l'auteur alterne habilement entre ombres et lumières pour retranscrire les émotions des personnages, tandis que le récit navigue d'un protagoniste à l'autre à un rythme particulièrement soutenu.

Il faudra d'ailleurs rester attentif, tant les affrontements sont nombreux et que le manga passe régulièrement de l'un à l'autre sans véritable transition. Heureusement, le récapitulatif proposé en début de volume permet de se replonger rapidement dans les événements et les différents enjeux, sans quoi certains lecteurs pourraient se sentir perdus.

Fait intéressant, Tatari n'occupe pas cette fois-ci le centre de toutes les attentions. Sa blessure laisse davantage de place à des personnages jusqu'ici plus secondaires, qui profitent enfin d'un développement bienvenu. Nous avons notamment apprécié le retour de Setsuna. Son premier affrontement avec Tatari laissait un sentiment d'inachevé et sa réapparition promet de belles choses pour la suite, tout en ouvrant la porte à une dynamique particulièrement intéressante.

Ce tome permet également de mieux comprendre les pouvoirs de Tatari, mais surtout la manière dont il cohabite avec les personnes dont il a bu le sang, apportant ainsi de nouvelles nuances à son personnage et à ses capacités.

Riche en rebondissements, en révélations et en affrontements marquants, ce septième volume maintient une tension constante jusqu'à ses dernières pages. Et comme souvent avec Tatari, il se conclut sur une séquence explosive qui donne immédiatement envie de découvrir la suite.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, sept tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,20 €.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Tatari, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.