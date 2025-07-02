Tatari Tome 3 disponible : Combat acharné et vengeance dans la cité des héritiers
le 02 juillet 2025 à 09h00
Résumé de l'histoireQue vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Tatari, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Tatari, avis et découverte ».
À Kyoto, mille ans auparavant, le redoutable Tatari, yokai chat métamorphe, semait la terreur parmi les humains. Aujourd'hui, sa légende semble loin derrière lui : Tatari mène une existence tranquille sous les traits d'un simple chat de gouttière, partagé entre siestes paresseuses et moments complices avec Takeru et sa petite sœur Yuki. Malgré leur quotidien modeste dans un appartement délabré, l'harmonie règne au sein de cette improbable famille.
Mais cette vie paisible vole en éclats lorsque Takeru est mystérieusement assassiné. Rongé par la colère et déterminé à faire justice, Tatari décide alors de reprendre forme humaine, empruntant l'apparence du jeune homme pour traquer sans relâche les coupables. Entre intrigues, drames humains et mystères surnaturels, Tatari plonge dans une enquête haletante où les frontières entre mythe et réalité deviennent plus floues que jamais.
Synopsis et avis du tome 3Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Tatari, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.
SynopsisDans ce troisième tome, Tatari fait face à un adversaire déterminé : Beriko, le yokai lié à Konia Lu, le cinquième héritier. Bien que Tatari possède une puissance supérieure, la combativité acharnée de Beriko lui donne du fil à retordre.
Cette fois, l'affrontement se déroule à Hong Kong, lieu où tous les héritiers et leurs yokai se retrouvent. Tandis que Tatari poursuit sa quête vengeresse après la mort tragique de Takeru, il s'apprête à livrer une bataille intense et spectaculaire.
Avis
L'histoire progresse rapidement dans ce tome 3, évitant toute longueur inutile et présentant très vite des affrontements dynamiques. L'arrivée à Hong Kong accélère nettement les événements, puisque tous les héritiers y résident désormais, intensifiant ainsi la fréquence et la proximité des combats. Cependant, le récit s'attarde fréquemment sur des flashbacks qui rendent la trame narrative parfois confuse. Ces allers-retours constants entre passé récent, souvenirs plus lointains et une abondance d'explications peuvent rapidement désorienter le lecteur et compliquer la compréhension générale.
Malgré cela, ce tome marque un véritable tournant avec des affrontements centraux particulièrement réussis. On découvre ainsi avec plaisir la puissance grandissante de Tatari, bien qu'elle ne semble pas sans conséquences. La formation des groupes est également mise en avant, posant des bases solides pour la suite de l'intrigue et recentrant efficacement l'histoire sur son fil conducteur. Visuellement, les scènes de combat bénéficient de dessins réussis, bien qu'ils nécessitent parfois une certaine interprétation personnelle pour en saisir toute l'intensité.
Vous l'aurez donc compris : si ce troisième tome peut diviser en termes de clarté narrative, il rassemble indéniablement par ses séquences d'action captivantes, offrant une suite à la hauteur des attentes placées dans ce manga.
Où et à quel prix ?Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement trois tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,20 €.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Tatari, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
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