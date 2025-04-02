Tatari Tome 2 disponible : Découvrez notre avis sur la suite du manga

Au cœur de nos librairies de quartier, les mangas suivent leur cours de publication avec un rythme de parution plus ou moins régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 2 de Tatari est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire





Synopsis et avis du tome 2





Synopsis

Avis

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».À Kyoto, mille ans auparavant, le redoutable Tatari,, semait la terreur parmi les humains. Aujourd'hui, sa légende semble loin derrière lui : Tatari mène une existence tranquille sous les traits d'un simple chat de gouttière, partagé entre siestes paresseuses et moments complices avec Takeru et sa petite sœur Yuki. Malgré leur quotidien modeste dans un appartement délabré,Mais cette vie paisible vole en éclats lorsque. Rongé par la colère et déterminé à faire justice, Tatari décide alors de reprendre forme humaine, empruntant l'apparence du jeune homme pour traquer sans relâche les coupables. Entre intrigues, drames humains et mystères surnaturels,Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.Tatari, puissant yokai bakeneko, a choisi de vivre sous l'identité de son ami défunt, Takeru, se mêlant incognito aux élèves de son lycée. Mais, descendant d'une célèbre lignée d'onmyoji. Cette rencontre réveille ainsi les braises d', dont l'issue reste incertaine.Au même moment, loin de là, à Hong-Kong, les héritiers de la famille Belter, Setsuna ainsi que, révélant que le destin des êtres surnaturels est loin d'être apaisé.

Le deuxième tome de Tatari démarre sur les chapeaux de roue avec un combat aussi intense que captivant, mettant brillamment en scène les capacités impressionnantes de Tatari, mais aussi celles d'Haruka Abe, le tout aussi charismatique qu'intriguant onmyoji chasseur de Yokai. Ce choix narratif tranche radicalement avec l'approche du premier tome, plus intimiste et centré sur la mise en place émotionnelle des personnages.



Ici, le récit gagne en profondeur et nous plonge davantage au cœur du mystère entourant la mort tragique de Takeru. L'intrigue principale se dessine nettement, tandis que l'on découvre progressivement les futurs antagonistes et leurs sombres motivations. Ce tome marque également l'entrée en scène de nouveaux protagonistes aux caractères forts et intrigants, promettant de belles dynamiques pour la suite.



L'univers fantastique des Yokai, désormais placé au centre du récit, s'étoffe progressivement, rappelant subtilement les croyances populaires japonaises tout en les intégrant habilement dans des problématiques très humaines. L'auteur parvient ainsi à lier naturellement l'aspect surnaturel de l'histoire aux préoccupations concrètes des personnages, offrant une lecture fluide et immersive.



Entre action trépidante, humour décalé et ambiance d'enquête surnaturelle, Tatari confirme sa capacité à varier les tonalités sans perdre en cohérence. Si ce tome laisse entrevoir une suite prometteuse, espérons toutefois que le manga saura éviter les clichés et conserver ce rythme original et captivant.



En bref, ce deuxième volume remplit parfaitement son rôle : nous donner envie d'en découvrir encore plus.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement deux tomes sont disponibles et àPour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site