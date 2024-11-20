STUNTS: The 9th Ghost : Le troisième et dernier tome disponible, notre avis complet

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 de STUNTS: The 9th Ghost qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire





Synopsis et avis du tome 3





Synopsis



Avis complet



Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».James Martin, fervent admirateur dudepuis son enfance, réalise enfin son rêve en arrivant à New York. Son arrivée, loin d'être discrète,, son frère désormais procureur. Cependant, ces retrouvailles sont loin d'être réjouissantes etSi vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.Dans ce nouveau tome, la tension monte d'un cran. Steve Martinez,, tombe sous les assauts d'un ghost, laissant James et Mia en proie à une profonde tristesse. Mais son sacrifice pourrait être la clé pour mettre un terme aux «Alors qu'un nouveau crime dévoile des indices cruciaux, l'équipe se prépare pour l'affrontement final. Le cadre ? Les célébrations de la fête de l'Indépendance, où le danger rôde derrière l'apparente légèreté.

STUNTS: The 9th Ghost est un manga en seulement trois tomes, ce qui ne laisse pas de place à une intrigue qui s'éternise. En conséquence, le background des personnages est concis, tout en offrant une évolution progressive et sans détours. Les dessins, parfaitement maîtrisés, accompagnent le récit avec justesse, permettant de positionner aussi bien l'action que les émotions. Le manga, en un sens, est facile d'accès, idéal pour les fans de polars, et parvient à maintenir une part de mystère jusqu'à la fin.



Cependant, tout n'est pas parfait, et le troisième tome finit de confirmer cette impression. Les personnages, parfois un peu naïfs, se laissent facilement convaincre par le premier inconnu venu. Bien que ce dernier fournisse des informations utiles pour relancer l'intrigue lorsqu'elle semble stagner, son rôle paraît un peu trop commode. Certaines résolutions, quant à elles, s'avèrent si inopinées qu'il devient difficile pour le lecteur de se projeter ou d'essayer de résoudre l'enquête en parallèle des protagonistes.



C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus frustrants : bien que l'histoire soit globalement bien ficelée, il est impossible de s'immerger pleinement dans la peau des inspecteurs. On se contente alors de subir leurs conclusions et décisions tout en suivant leurs pas au cœur d'événements qui, parfois, surgissent si brusquement qu'on peut se demander à quel point ils ont été réellement réfléchis.



Au final, STUNTS: The 9th Ghost se présente davantage comme un manga à lire sans prise de tête. Avec une narration progressive et un dénouement logique et terre-à-terre, il évite les extravagances tout en restant plaisant à suivre.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Tous les tomes sont à présent disponibles en VF comme en VO et àPour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site