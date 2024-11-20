STUNTS: The 9th Ghost : Le troisième et dernier tome disponible, notre avis complet
le 20 novembre 2024 à 09h00
Résumé de l'histoireQue vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : STUNTS: The 9th Ghost, avis et découverte ».
James Martin, fervent admirateur du NYPD depuis son enfance, réalise enfin son rêve en arrivant à New York. Son arrivée, loin d'être discrète, le mène à une rencontre fortuite avec Jack, son frère désormais procureur. Cependant, ces retrouvailles sont loin d'être réjouissantes et plongent rapidement James au cœur des « Ghost Affairs ».
Synopsis et avis du tome 3Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga STUNTS: The 9th Ghost, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Dans ce nouveau tome, la tension monte d'un cran. Steve Martinez, figure clé du STUNTS, tombe sous les assauts d'un ghost, laissant James et Mia en proie à une profonde tristesse. Mais son sacrifice pourrait être la clé pour mettre un terme aux « ghost affairs ».
Alors qu'un nouveau crime dévoile des indices cruciaux, l'équipe se prépare pour l'affrontement final. Le cadre ? Les célébrations de la fête de l'Indépendance, où le danger rôde derrière l'apparente légèreté.
Avis complet
STUNTS: The 9th Ghost est un manga en seulement trois tomes, ce qui ne laisse pas de place à une intrigue qui s'éternise. En conséquence, le background des personnages est concis, tout en offrant une évolution progressive et sans détours. Les dessins, parfaitement maîtrisés, accompagnent le récit avec justesse, permettant de positionner aussi bien l'action que les émotions. Le manga, en un sens, est facile d'accès, idéal pour les fans de polars, et parvient à maintenir une part de mystère jusqu'à la fin.
Cependant, tout n'est pas parfait, et le troisième tome finit de confirmer cette impression. Les personnages, parfois un peu naïfs, se laissent facilement convaincre par le premier inconnu venu. Bien que ce dernier fournisse des informations utiles pour relancer l'intrigue lorsqu'elle semble stagner, son rôle paraît un peu trop commode. Certaines résolutions, quant à elles, s'avèrent si inopinées qu'il devient difficile pour le lecteur de se projeter ou d'essayer de résoudre l'enquête en parallèle des protagonistes.
C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus frustrants : bien que l'histoire soit globalement bien ficelée, il est impossible de s'immerger pleinement dans la peau des inspecteurs. On se contente alors de subir leurs conclusions et décisions tout en suivant leurs pas au cœur d'événements qui, parfois, surgissent si brusquement qu'on peut se demander à quel point ils ont été réellement réfléchis.
Au final, STUNTS: The 9th Ghost se présente davantage comme un manga à lire sans prise de tête. Avec une narration progressive et un dénouement logique et terre-à-terre, il évite les extravagances tout en restant plaisant à suivre.
Où et à quel prix ?Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Tous les tomes sont à présent disponibles en VF comme en VO et à un prix individuel de 7,90 €.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de STUNTS: The 9th Ghost, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
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