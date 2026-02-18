Shangri-La Frontier Tome 19 dès aujourd'hui en librairie : l'affrontement contre un dieu commence
le 18 février 2026 à 09h30
Résumé de l'histoireQue vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Shangri-La Frontier, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, vous pouvez retrouver notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Shangri-La Frontier, avis et découverte ».
S'il vous est déjà arrivé d'installer un jeu vidéo au scénario bancal, qui ne semble pas fini ou même jonché de problèmes, sachez que Sunraku en est passionné. Il les appelle communément « bouse » et voue sa vie à les essayer pour se vanter d'en être finalement venu à bout. Toutefois, après s'être confronté à l'une des plus grosses « bouses » de sa génération, il change son fusil d'épaule et décide de s'intéresser au MMORPG Shangri-La Frontier, un « Greatest of All Time » au trente millions de joueurs. Est-il vraiment préparé à ce qui l'attend ?
Synopsis et avis du tome 19Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Shangri-La Frontier, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
SynopsisAprès avoir vaincu les généraux-sceaux, le groupe de Sunraku lance l'assaut contre le palais royal. Dans le silence pesant des lieux, les aventuriers progressent jusqu'à enfin croiser l'un des Sept Suprêmes : Kthaanid, le redoutable maître des Abysses.
Le monde semble alors se renverser, défiant toute logique, tandis que Kthaanid fait face au ciel lui-même. Pionniers, rassemblez votre courage : il est temps de lutter contre un dieu. Une confrontation titanesque débute, prête à redéfinir les limites du possible dans Shanfro.
Avis
Après la compétition hors de Shangri et les nombreuses quêtes annexes dans la cité abyssale, entre les aller-retours, l'arrivée de nouveaux alliés et la recherche d'indices sur Kthaanid, nous y sommes enfin. Après Wazaemon et Lycaon, le compte à rebours est lancé et ce tome, comme les suivants, annonce des phases de combats aussi ambitieuses que mémorables face à un nouveau Suprême.
Bien que ces affrontements deviennent presque un classique, il est réjouissant de retrouver la détermination de Sunraku, mais surtout sa jugeote. Son expérience lui a forgé un caractère capable d'éviter les pièges les plus subtils, tout en se questionnant sans cesse sur la finalité du combat et la manière de l'aborder.
En parallèle, ses interactions avec Saigo 0, les PNJ ou ses amis apportent une touche de fraîcheur et parfois de bucolique à l'ensemble. Et bien sûr, la ruse propre à Sunraku continue de bouleverser les plans autour de lui, souvent malgré lui, rappelant une nouvelle fois toute la complexité et le charme du personnage.
Où et à quel prix ?Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, dix-neuf tomes (FR) sur vingt-deux (VO) sont disponibles et à un prix individuel de 6,99 €.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Shangri-La Frontier, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
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