Shangri-La Frontier : Le tome 6 est disponible

Résumé de l'histoire

Synopsis du Tome 6

Où et à quel prix ?

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, vous pouvez retrouver notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Shangri-La Frontier, avis et découverte ».S'il vous est déjà arrivé d'installer un jeu vidéo au scénario bancal, qui ne semble pas fini ou même jonché de problèmes, sachez queen est passionné. Il les appelle communément « bouse » et voue sa vie à les essayer pour se vanter d'en être finalement venu à bout. Toutefois, après s'être confronté à l'une des plus grosses « bouse » de sa génération, il change son fusil d'épaule et décide de s'intéresser au, un « Greatest Of All Time » aux trente millions de joueurs. Est-il vraiment préparé à ce qui l'attend ?Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.Ce n'est plus une surprise, après un combat fastidieux qui a pousséet ses amis à se dépasser,, le gardien du tombeau et l’, est tombé. La nouvelle se propage telle une trainée de poudre nous permettant d'en apprendre plus sur les récompenses à venir et ce qui attend nos aventuriers. Un exploit jusque-là jamais égalé qui pourrait changer la donne à tout jamais. Il est l'heure pourde découvrir ce qui l'attend tout en levant le rideau sur l’histoire de nouveaux loups.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement six tomes sur neuf sont disponibles et àPour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max