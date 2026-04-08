Sakamoto Days Tome 21 débarque en librairie : immersion dans la prison de la FJA

Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 21 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

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Synopsis et avis du tome 21





Synopsis



Avis



Où et à quel prix ?

Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé «».a réussi l'exploit de devenir un, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper parqui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids.est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.Pour approcher l'énigmatiqueetchoisissent une méthode radicale : se faire volontairement incarcérer dans la, où sont enfermés lesdu pays. À peine arrivés, ils subissent unorchestré par les détenus et le, les plongeant immédiatement dans unePour atteindre le dernier sous-sol où se cache leur cible, ils devront survivre à cetet franchir chaque étape de ce parcours impitoyable. L'arc ducommence, et il s'annonce aussi dangereux qu'imprévisible..Ce nouveau tome de Sakamoto Days offre un regard intéressant sur, comprenez ici les proches de Sakamoto. Ce dernier, absent du tome, ne semble d'ailleurs pas encore avoir besoin de progresser, même si cela finira sans doute par arriver, ne serait-ce que pour être en mesure de protéger correctement sa famille. Non, ce tome se concentre sur Heisuke et Shin qui, malgré leurs récents power-ups,Cet arc centré sur la prison de la FJA met ainsi en lumière leur détermination, mais aussi leur résilience face à des adversaires qui sont loin d'être de simples détenus. On retrouve la réflexion toujours pertinente de Shin, ainsi que le côté un peu benêt mais redoutablement efficace de Heisuke, qui doivent trouver le moyen de survivre et progresser au cœur d'un environnement très hostile.C'est également l'occasion de revoir un visage bien connu et de, même si ce tome reste encore avare en informations sur les événements à venir.Au final, il s'agit d', porté par un trait maîtrisé et une narration fluide, pour le plus grand plaisir des fans.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, vingt et un tomes sont disponibles àPour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site