Sakamoto Days Tome 21 débarque en librairie : immersion dans la prison de la FJA

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 08 avril 2026 à 21h25
Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 21 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.
Sakamoto Days Tome 21 débarque en librairie : immersion dans la prison de la FJA

Résumé de l'histoire

Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga Sakamoto Days, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé « Manga : Sakamoto Days, avis et découverte ».

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Manga : Sakamoto Days, avis et découverte

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Intro sakamoto
Taro Sakamoto a réussi l'exploit de devenir un assassin légendaire, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper par un sentiment tout aussi nouveau que légendaire qui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids. Sakamoto est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service… 

Synopsis et avis du tome 21

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Sakamoto Days, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

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Synopsis

Pour approcher l'énigmatique oracle, Shin et Heisuke choisissent une méthode radicale : se faire volontairement incarcérer dans la prison de la FJA, où sont enfermés les pires criminels du pays. À peine arrivés, ils subissent un bizutage brutal orchestré par les détenus et le gardien-chef, les plongeant immédiatement dans une situation critique.

Pour atteindre le dernier sous-sol où se cache leur cible, ils devront survivre à cet enfer carcéral et franchir chaque étape de ce parcours impitoyable. L'arc du tourisme carcéral commence, et il s'annonce aussi dangereux qu'imprévisible..

Avis

Ce nouveau tome de Sakamoto Days offre un regard intéressant sur l'évolution des personnages secondaires, comprenez ici les proches de Sakamoto. Ce dernier, absent du tome, ne semble d'ailleurs pas encore avoir besoin de progresser, même si cela finira sans doute par arriver, ne serait-ce que pour être en mesure de protéger correctement sa famille. Non, ce tome se concentre sur Heisuke et Shin qui, malgré leurs récents power-ups, manquent encore de puissance pour espérer se tenir aux côtés de Sakamoto, voire assurer sa protection.

Cet arc centré sur la prison de la FJA met ainsi en lumière leur détermination, mais aussi leur résilience face à des adversaires qui sont loin d'être de simples détenus. On retrouve la réflexion toujours pertinente de Shin, ainsi que le côté un peu benêt mais redoutablement efficace de Heisuke, qui doivent trouver le moyen de survivre et progresser au cœur d'un environnement très hostile. L'ensemble, porté par de nombreux affrontements, permet de faire avancer à la fois l'intrigue et le développement des personnages.

C'est également l'occasion de revoir un visage bien connu et de découvrir la fameuse Oracle de la FJA, même si ce tome reste encore avare en informations sur les événements à venir.

Au final, il s'agit d'un volume toujours aussi agréable à lire, porté par un trait maîtrisé et une narration fluide, pour le plus grand plaisir des fans. 

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Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, vingt et un tomes sont disponibles à un prix individuel de 6,90 €

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Pour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Sakamoto Days, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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