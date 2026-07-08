Cémantix 1589 : Indices et solution, quel est le mot du 8 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 8 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 8 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 8 juillet 2026
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 8 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je grandis dans le désert des lèvres.
Indice 2Invisible geôlière, je fais des océans une promesse impossible tant qu'ils ne franchissent pas ta bouche.
Indice 3Je suis le cri silencieux du corps lorsque ses rivières commencent à manquer.
Indice 4Plus je dure, plus chaque goutte semble valoir un trésor.
Indice 5Je peux apparaître après un effort, sous un soleil brûlant ou après avoir mangé très salé.
Indice 6Même entouré d'eau, je peux persister tant que tu ne peux pas la boire.
Indice 7Une simple gorgée suffit souvent à m'apaiser, mais rarement pour toujours.
Indice 8Sensation ou besoin naturel qui pousse une personne à vouloir boire pour compenser un manque d'eau dans l'organisme.
Solution du 8 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 8 juillet 2026Soif
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)