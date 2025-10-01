Sakamoto Days Tome 19 est disponible : Slur change de visage et l'assassin ultime entre en scène

Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 19 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Synopsis et avis du tome 19





Synopsis



Avis



Où et à quel prix ?

Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé «».a réussi l'exploit de devenir un, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper parqui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids.est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.La grave blessure subie parprovoque l'émergence de la personnalité de. Face à cette imitation parfaite de leur ancienne alliée,etvacillent. Mais leur priorité reste claire : échapper aux agents de lalancés à leurs trousses.C'est alors qu'unsurgit devant eux, marquant le retour de l'assassin le plus terrifiant de la FJA. L'arc de «» atteint ici son paroxysme, entre révélations, tension extrême et affrontements sous haute intensité.Cela fait un moment que nous le répétons, mais, tome après tome. Celui-ci franchit un nouveau cap en nous offrant un affrontement que l'on n'attendait pas forcément, mais que tout lecteur espérait secrètement voir un jour.La puissance de Takamura s'était déjà révélée hors normes lors de son duel face à Gaku. Un combat qui avait failli marquer la fin du manga tant Slur était passé à un cheveu de la mort. Depuis,. Ce tome marque enfin son retour, et surtout le moment où l'on comprend pourquoiÀ cela s'ajoute, qui ne fait pas que relancer l'intérêt du récit, déjà bien entretenu par les tomes précédents. Il ravive aussi ce qui fait la force de la série :, à suspendre le temps grâce à des pages entières muettes, où seule la tension visuelle parle, et où chaque affrontement prend une dimension presque mythique.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, dix-neuf tomes sont disponibles àPour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site