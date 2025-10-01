Sakamoto Days Tome 19 est disponible : Slur change de visage et l'assassin ultime entre en scène

Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 19 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga Sakamoto Days
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé « Manga : Sakamoto Days, avis et découverte
».
Taro Sakamoto
a réussi l'exploit de devenir un assassin légendaire
, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper par un sentiment tout aussi nouveau que légendaire
qui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids. Sakamoto
est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…
Synopsis et avis du tome 19
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Sakamoto Days
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
La grave blessure subie par Slur
provoque l'émergence de la personnalité de Rion Akao
. Face à cette imitation parfaite de leur ancienne alliée, Sakamoto
et Nagumo
vacillent. Mais leur priorité reste claire : échapper aux agents de la FJA
lancés à leurs trousses.
C'est alors qu'un vieillard redoutable
surgit devant eux, marquant le retour de l'assassin le plus terrifiant de la FJA. L'arc de « l'Exposition : les assassins du siècle
» atteint ici son paroxysme, entre révélations, tension extrême et affrontements sous haute intensité.
Avis
Cela fait un moment que nous le répétons, mais l'arc actuel de Sakamoto Days ne cesse de monter en puissance
, tome après tome. Celui-ci franchit un nouveau cap en nous offrant un affrontement que l'on n'attendait pas forcément, mais que tout lecteur espérait secrètement voir un jour.
La puissance de Takamura s'était déjà révélée hors normes lors de son duel face à Gaku. Un combat qui avait failli marquer la fin du manga tant Slur était passé à un cheveu de la mort. Depuis, Takamura avait disparu de l'intrigue
. Ce tome marque enfin son retour, et surtout le moment où l'on comprend pourquoi ce vieillard silencieux est considéré comme le plus dangereux assassin de toute la FJA
.
À cela s'ajoute un retournement de situation inattendu
, qui ne fait pas que relancer l'intérêt du récit, déjà bien entretenu par les tomes précédents. Il ravive aussi ce qui fait la force de la série : cette capacité à captiver sans un mot
, à suspendre le temps grâce à des pages entières muettes, où seule la tension visuelle parle, et où chaque affrontement prend une dimension presque mythique.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, dix-neuf tomes sont disponibles à un prix individuel de 6,90 €
.
Pour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Sakamoto Days
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max
.
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