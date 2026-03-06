Rave Édition originale Tome 12 est disponible : Elie au cœur d'une nouvelle menace

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 12 de Rave qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire





Synopsis et avis du tome 12





Synopsis



Avis

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga,entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d', qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde etCe n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que lesrevoient la lumière du jour, activé par les, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur.Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.Haru et ses amis arrivent à, le célèbre, bien décidés à remporter un concours afin d'empocher la récompense promise aux vainqueurs. Mais ce qui devait être une simple étape sur leur route se transforme rapidement en situation explosive lorsqu'ils croisent la route de membres deainsi que d'une tueuse liée à l'Au milieu de tensions et de sentiments contradictoires, la danse miraculeuse d', rappelant celle de, captive et envoûte tous les spectateurs. Mais la fête tourne court lorsque, le redoutable, attaque le village à la tête des. Leur objectif est clair : mettre la main sur Elie et sur son incroyable pouvoir, l'Pour stopper cette nouvelle menace, Haru et sa bande décident de passer à l'offensive et s'infiltrent directement dans le

Une nouvelle fois, ce tome fait avancer l'histoire tout en développant les relations entre les personnages. Si l'on peut parfois reprocher au manga un certain côté naïf, difficile de ne pas apprécier la vitesse à laquelle l'intrigue progresse.



L'arc de Ribeyla commence sur une note plus légère avec le concours de danse, mais il ne faut pas longtemps pour que les événements prennent une tournure plus sérieuse. Cette séquence permet notamment de mettre davantage Elie en lumière et d'entretenir le mystère autour de ses pouvoirs.



L'arrivée des Blue Guardians et les nouvelles menaces qui gravitent autour de l'armée de la libération viennent enrichir l'univers et préparer la suite de l'aventure. Même si cela peut parfois donner l'impression d'une intrigue secondaire, ces passages apportent finalement plus de profondeur à certains personnages, notamment Musica.



Les combats restent dans la continuité de la série. Ils ne rivalisent pas forcément avec l'intensité de certains shonen plus récents, mais ils restent fluides, lisibles et toujours agréables à suivre.



Enfin, ce grand tome permet de profiter d'une quantité d'histoire particulièrement généreuse. Les dessins de Hiro Mashima restent efficaces, avec plusieurs doubles pages qui viennent renforcer l'impact des combats ou des moments plus émotionnels. Un ensemble qui rend la lecture toujours aussi plaisante.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, douze sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.