Nights With A Cat : Le tome 6 vient de sortir

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 20 mars 2025 à 10h00
Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 6 de Nights With A Cat qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.
Nights With A Cat : Le tome 6 vient de sortir

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Ender Geister, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Nights With A Cat, avis et découverte ».
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Inspiré de faits réels, Nights With A Cat vous invite à découvrir Futa, un personnage fictif créé par l'auteur, dont le seul désir est de retrouver Kyuruga, le chat de sa sœur. Ce félin est une source constante de surprises pour Futa, que ce soit sa capacité à se fondre dans l'appartement, ses sautes d'humeur imprévisibles ou encore la difficulté de le capturer en photo. Cette aventure colorée nous plonge dans le quotidien de ces deux amis inséparables. Nights With A Cat offre un aperçu captivant de leur relation unique.
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Synopsis et avis du tome 6

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Nights With A Cat, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
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Synopsis

Plongez dans un tourbillon d'histoires courtes où chaque frôlement de moustaches et chaque patte posée sur un genou racontent bien plus qu'il n'y paraît. Ici, les félins ne sont pas juste des boules de poils adorables : ils tissent, avec ceux qui les entourent, des liens aussi doux que profonds.

Entre moments cocasses et instants de tendresse, ces récits sauront faire vibrer la corde sensible de tous les amoureux des chats. Préparez-vous à sourire, à fondre et à voir ces petits compagnons d'un œil encore plus attendri !

Avis

Comme à son habitude, Night with a Cat nous enveloppe de douceur en suivant les péripéties de Futa et Kyuruga. Pourtant, même après cinq tomes, alors qu'on pourrait craindre une certaine redondance, l'auteur parvient toujours à surprendre. Non pas par des intrigues complexes, mais par cette capacité à faire dire au lecteur : « C'est vrai, mon chat a déjà fait ça ! »

On réalise ainsi à quel point nos compagnons félins nous réservent une infinité de petites anecdotes, malgré leurs différences de comportement ou de situation. Chaque planche est un vrai plaisir, à la fois empreinte de nostalgie et d'un sentiment de connexion avec tous ceux qui partagent leur quotidien avec un chat.

Et pour ne rien gâcher, la fin de ce tome réserve une petite surprise qui ne manquera pas de vous faire sourire.

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Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, six tomes sont disponibles et à un prix de 10,95 €

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Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Nights With A Cat , les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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