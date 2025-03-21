My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 : Le tome 5 est à présent disponible



le 21 mars 2025 à 16h00 Publié par Clémence Usseglio le 21 mars 2025 à 16h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 qui est disponible à l'achat.