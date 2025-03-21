My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 : Le tome 5 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 5
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Après avoir suivi l'évolution des sentiments des deux protagonistes, à savoir Yamada et Akane, le tome 5 de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 présente le duo en tant que couple
. Et si les premières pages se concentrent sur eux, la suite présente un nouvel obstacle, qui pourrait remettre en question l'amour de nos deux héros.En effet, au détour d'une partie sur leur jeu, Forest of Savior
(FOS), Akane fait la rencontre d'une toute nouvelle personne : Yui
. Akane décide de se lier d'amitié à Yui et cherche, qui plus est, à l'intégrer à sa guilde, dirigée par Eita. Toutefois, ce dernier émet un refus et soupçonne grandement Yui, qui a même tentée de se rapprocher de Yamada, à l'insu d'Akane.Le tome 5 de My Love Story With Yamada-Kun at LVL 999 se termine sur une confrontation entre Akane et Yui ainsi que ses amis
, qui semblent préparer quelque chose de sombre.
Avis
D'un point de vue structurel, le tome 5 de My Love Story With Yamada-Kun at LVL 999 n'offre que très peu de répit aux protagonistes
(et par extensions aux lecteurs) : comme dit précédemment, la première section, qui ne couvre qu'une poignée de pages, s'intéresse à la relation entre Yamada et Akane. Cela faisait un moment que nous attentions cela, étant donné que les deux protagonistes n'ont avoué leurs sentiments l'un pour l'autre que dans le quatrième volume.
Toutefois, cette apparente tranquillité et sérénité est très vite mise à mal puisque de nouveaux problèmes émergent soudainement, notamment à cause de l'arrivée de Yui, qui profite de la naïveté de l'héroïne. Ce pan narratif s'écoule sur la grande majorité des pages de ce nouveau tome et ne trouve qu'une bribe de conclusion à la fin, nous laissant ainsi encore sur un certain suspense.Ce volume est relativement intéressant car il approfondit davantage le personnage d'Akane, en montrant une autre facette d'elle
. Si cette dernière est très gentille et docile, et ce, depuis le début du manga, le tome 5 dispose d'une séquence un peu plus marquante sur ce point : Akane manifeste sa colère et son désaccord en réagissant aux événements et aux propos d'un tiers. Fort heureusement, elle ne finit par seule dans cette querelle et est très vite rejoint par Eita et Yamada, qui semblent avoir une petite idée quant au projet que dessinent Yui et ses amis.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement 5 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,95 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement, sur leur site
.
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