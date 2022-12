Manga : Your Evil Past, avis et découverte

Synopsis





L'avis de la rédaction

Le Manga

Auteur : Sano Takashi

Sano Takashi Éditeur : (ja) Kodansha / (fr) Pika

(ja) Kodansha / (fr) Pika Type : Shonen

L'amnésie est un état des plus frustrant, d'autant plus lorsque vous avez un passé sulfureux, sombre ou même agité. C'est ainsi qu'est retrouvé, dans une barque,. Il avait disparu dans des circonstances étranges et n'a refait surface que six mois plus tard, sans aucun souvenir de son identité. Cela ne semble pas le gêner à outre mesure puisqu'il parvient à retrouver une vie de lycéen normale jusqu’au jour où il est confronté parIl semblerait que son passé ne soit pas aussi fructueux qu'il puisse le penser et certaines de ses actions ne tardent pas à avoir des répercussions, car ses anciennes victimes sont déterminées à le faire payer. Bien quese force à nier l'évidence, elle devient encore plus complexe quand il faut: l'image de sa propre main enfonçant un couteau dans le corps de quelqu’un.Loin d'être une promenade de santé,réussit avec brio la gymnastique mettant l'accent sur le contraste entre le bien et le mal ainsi que l'interprétation personnelle que nous pouvons en avoir. Confus en première partie, car l'auteur semble vouloir nous associer au protagoniste en négligeant les informations et détails, nous naviguons dans l'incompréhension. Par ailleurs, il faut laisser l'histoire avancer avant d'en comprendre la ligne directrice et le point de suivi.En proie à une amnésie récente, vous découvrez le monde par les yeux de. Ce dernier sera tourmenté par son passé qui semble bien loin de la vie tranquille qu'il voue à vivre. Pourtant, un malaise constant réussit à naître en vous au fur et à mesure que vous lisez les lignes qui vous sont destinées.La limite entresemble tellement fine qu'il est facilement possible de pencher vers l'un ou l'autre au fil des pages. En outre, les informations qui découlent de celles-ci, appuyées par un trait de crayon suggestif, ne cessent de vous partager entre compassion, haine, tristesse,Vous l'aurez compris, malgré son appartenance à l'univers dupropose une interprétation mature que nous conseillerons plutôt à un public mûr et prêt à être tiraillé par des sentiments antagoniques où la mort, l'esprit, la sexualité, l'amour et la morale sont omniprésents.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, si le manga est terminé avec un total de quatorze tomes au Japon, le premier tome fait son entrée en 2022 en France et à