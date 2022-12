Manga : Witches' War, avis et découverte

Synopsis

Scénariste : Kawamoto Homura

Kawamoto Homura Dessinateur : Shiozuka Makoto

Shiozuka Makoto Éditeur : (ja) Coamix / (fr) Pika

(ja) Coamix / (fr) Pika Type : Seinen

Pleine d'avidité et en prise à combler son appétit, Agrat Bat Mahlat, la toute-puissante Reine des Démons, vient à réunir 32 femmes qui ont marqué l’histoire de l’humanité. Parmi elles, nous retrouvons des noms iconiques à travers le monde et le temps comme Marie-Antoinette, Bonnie Parker, Cléopâtre ou même Jeanne d’Arc...Ces 32 élues devront prendre part aux mille nuits de « Walpurgis », un tournoi macabre dont la récompense est de réaliser le désir le plus cher de la championne, tandis que les âmes des adversaires défuntes s'éteindront sans espoir de réincarnation. Chacune accepte ce contrat diabolique et devient alors une sorcière, obtenant un pouvoir immense grâce à son désir matérialisé par magie.Étrangement, lors de la lecture du synopsis,s'apparente bien plus à unqu'à un. Pourtant, loin d'un simple Colisée focalisé sur des combats sans fonds,vient intégrer, en plus d'histoires emblématiques de femmes du monde entier, un sentiment de réflexion poussé sur le désir et ses conséquences. Ces derniers prennent vie tant sur les dialogues que sur les attraits et personnalités des « Sorcières » dont l'ambiance générale vient sublimer.En plus de se remémorer l'histoire, l'auteur nous en propose, bien que très certainement documentée. Chacune des « Sorcières » donne l'envie d'en apprendre plus sur son passif, mais également ce qu'elle désire et à quel point cela est orienté. Bien sûr, il ne s'agit pas du corps du manga qui se focalise plus en détail sur les affrontements sous un schéma que nous pensons voir se reproduire au fil des tomes.C'est d'ailleurs au cœur de l'arène que se développe tout le potentiel du manga avec des traits accentués et axés sur. En outre, bien que nous parlons de combattantes, ces dernières ne sont pas rendues obscènes ou provocatrices, car l'accent est mis sur le concept, leurs sentiments, leur volonté, mais aussi leur attrait.Finalement, les affrontements à venir s'annoncent palpitants, bien que nous gardons certaines réserves. Le tome 2 donnera très certainement une meilleure visibilité sur les convictions de l'auteur.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, cinq tomes sont disponibles au Japon et le premier vient d'arriver en France à