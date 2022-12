Manga : Jizo, avis et découverte

Synopsis





Le Manga

Scénariste : Antoine Dole

Antoine Dole Dessinateur : Mato

Mato Éditeur : (ja) NC / (fr) Glénat

(ja) NC / (fr) Glénat Type : Seinen

Comme amnésique,se retrouve su un banc, seul, et sans souvenir du chemin pour rentrer chez lui. Le monde qui l'entoure semble indifférent à sa présence et Aki ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui. Pourtant,fait preuve de compassion et semble s'intéresser à Aki, il s'agit deQue peut bien se cacher derrière son sourire, Aki doit-il le suivre ? Est-ce un enfant des rues ?A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l’emmène ? Aki fait preuve de scepticisme tandis qu’unechasse les enfants à la tombée de la nuit.Première collaboration entre, une jeune illustratrice Japonaise et Mr Tan alias, scénariste de BD (Mortelle Adèle), de manga (4Life), et de romans jeunesse (Ueno Park), Jizo est un conte qui explore le folklore japonais à la manière d’un Voyage de Chihiro qui saura trouverDéjà sensibilisés à l'univers qui gravite autour des créations deavec Ningyo (oui, nous avons commencé l'aventure à l'envers), notre approche était bien ciblée. Dans l'ensemble, la ressemblance se fait sur le fond et légèrement la forme si ce n'est qu'ici l'histoire est narrée tel un conte pour enfants.Néanmoins, ne vous méprenez pas, à cheval entre ombre et lumière, nos auteurs arrivent à garder un juste milieu liant curiosité et réflexion à l'histoire. Nous nous retrouvons ainsi transportés, mais animé par des événements marquants. Bien qu'Aki soit un enfant, l'approche est « innocente » orÀ l'instar de tout manga en one shot, difficile d'en parler sans trop en révéler. Toutefois, contrairement à Ningyo , l'histoire ne semble pas tourner en rond et la mise en abyme est telle que vous trouverez facilement de quoi vous lier. Les dessins sont excellents et permettent une mise en forme du récit tant sur l'ambiance que l'environnement.mettent en avant une certaine éducation et laisse place à des préjugés fondés et ancrés.Finalement, nous explorons le folklore japonais, ses mythes et légendes racontés commedont la fin n'apaiserait qu'en partie votre curiosité.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers lesest, par ailleurs, ce que l'on appelle un « One Shot » c'est-à-dire qu'un seul et unique tome est disponible pour narrer toute l'histoire et àPour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max