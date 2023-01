Manga : Evangelion, avis et découverte

Synopsis

Le Manga

Scénariste : Anno Hideaki

Anno Hideaki Auteur : Sadamoto Yoshiyuki

Sadamoto Yoshiyuki Éditeur : (ja) Kadokawa Shoten / (fr) Glénat

(ja) Kadokawa Shoten / (fr) Glénat Type : Shonen

L’Animé

En 2015, l'humanité, chamboulée par une gigantesque explosion en Antarctique ayant pour conséquencedévastant une majeure partie de la planète en l'an, se voit dans l'obligation d'aller de l'avant pour surmonter cette épreuve. Aux dires des autorités, cette catastrophe est résultante de la chute d'un astéroïde et sera appelée leToutefois, d'étranges créatures nommées Anges et aux origines et desseins flous font leur apparition dans le but de détruire la nouvelle capitale renforcée du Japon, dénommée Tokyo-3. Une organisation secrète, la, n'est pas prise aux dépourvues et semblait être prête au combat en ayant mis au point une arme ultime,. Cette dernière est une, mais dont les pilotes sont encore manquants.C'est ainsi que nous faisons la connaissance deet qui, sur l'invitation de son père qu'il n'avait pas revu depuis dix ans, se voitau-delà de tout soupçon.Initialement sorti dans les années 90 (1995 pour être exact),est un pivot de l'animation japonaise, car, oui, l'anime en est bien les prémices puisque le manga sortira quelques années plus tard en France, édité par Glénat. Ce dernier est dessiné par le chara designer de l'anime et se veut très proche de l'anime originel.Aujourd'hui, l'édition que nous présentons est composée de sept tomes, bien plus gros que ceux d'origines, mais gardant la même histoire, simplement scindée en des versions plus imposantes. À noter pour les plus fans :de chaque volume sera accompagné d'unNotez que, comme il s'agit de l'histoire originelle, notre avis n'est pas aiguillé sur les possibles modifications ou améliorations du manga en lui-même, mais bien sur son fond et sa découverte dans le cas où vous soyez un novice. D'ailleurs, l'entrée dans le manga est assez fastidieuse, comme si le livre ou même l'histoire vous repoussait. À l'image, il faudra prendre le temps d'accepter le point de vue de l'auteur et s'intégrer avec douceurs au récit avant d'en comprendre le fond et l'évolution.De surcroit, le manga semble se développer selon plusieurs angles qui restent difficiles à percevoir dans le cas où, comme nous, vous n'êtes pas familiarisés à l'exploration et à la critique de ce type d'œuvre. Bizarrement, si l'écriture et l'histoire se déroulent lentement, les phases se succèdent sans se ressembler, comme avecavant de les réinstaller. Ainsi, certains passages paraissent interminables, basés sur l'autoréflexion et/ou la mise en scène, avant de partir sans prévenir sur de l'action spontanée, rapide, parfois même irréfléchie.À notre grand étonnement, l'alternance entre, quand bien même nous pouvons les appeler ainsi, a un pattern atypique et vous empêchant d'entrer dans une sorte de routine de lecture. Vos yeux ne savent plus s'ils doivent s'intéresser à l'histoire, aux discussions, aux décors...Pour nous pencher sur le fond du manga et l'histoire en elle-même, nous suivons l'aventure deauquel l'auteur pourrait tendre à identifier le lecteur ou lui-même. Les événements sont troublants de réalisme et permettent presque une introspection pour ceux dont l'adolescence est bien loin. Tiraillé entre ses sentiments, son ressenti, ses idées, l'incompréhension de la situation ou même le choc avec un trio des plus éclectique. La relation avec, le personnel de laou même entre eux tend à penser que l'auteur tient à exprimer une expérience vécue.Finalement, les dessins sont à l'égal de la trame et naviguent entre calme et précipice, dans le but de trouver un équilibre et sortir le lecteur de son inertie. Certaines pages sont d'ailleurs, comme si les événements impactaient aussi le dessinateur pour introduire un rendu visuel en adéquationPour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement cinq tomes sur neuf sont disponibles et à. Par ailleurs, le premier tirage de chaque tome est accompagné d'unPour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max Enfin, nous rappelons que le manga initial, sorti dans sa version originale en 1995 puis française en 1998, est une suite de 14 tomes que vous pouvez également trouver chez les éditions Glénat àComme dit en préambule, le mangaest tiré de l'animation sortie en 1995. Si cette dernière ne vous dit rien, il est possible que son opening soit déjà parvenu à vos oreilles. Dans le cas contraire, nous nous permettons de vous le faire découvrir, n'hésitez pas à nousce que vous en pensez.La sérieest composée deEn soi, il vous faudra, ce qui correspond à approximativement 22 heures. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, il est possible de retrouver. Notez que l'anime à tout de même vieilli et qu'il apparaitce qui pourra en rebuter certain. Toutefois, si vous avez apprécié le manga, il serait dommage de passer à côté de l'origine.