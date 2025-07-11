Le Tome 8 de Rave Édition Intégrale est là : Haru face aux assassins des ténèbres

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 8 de Rave qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire





Synopsis et avis du tome 8





Synopsis



Avis

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga,entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d', qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde etCe n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que lesrevoient la lumière du jour, activé par les, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur.Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.Elie est aux mains de la redoutable brigade Doryu,. Le vaisseau de guerre ennemi grouille d'assassins des ténèbres, sans oublier la puissante magie obscure de Doryu lui-même.Comme si ce défi n'était pas assez imposant, Reina et Jegan,, entrent eux aussi dans la danse. Ce huitième tome de l'édition intégrale de Rave annonce ainsi un affrontement d'une intensité rare, aux conséquences totalement imprévisibles.

Le tome 8 de Rave rappelle pourquoi le manga se conclut en « seulement » une trentaine de tomes, principalement en raison du rythme soutenu auquel les événements s'enchaînent. Cela n'est d'ailleurs pas pour déplaire puisque les quelques pauses présentes dans le récit sont nécessaires à la compréhension globale, alors que les combats et les déplacements se déroulent sans temps mort. De plus, les personnages principaux continuent à se révéler progressivement sans pour autant devenir surhumains, ce qui reste agréable et crédible, même si on aimerait parfois les voir triompher de leurs adversaires avec davantage de facilité. Ce choix narratif est toutefois essentiel pour souligner l'écart de puissance qui sépare actuellement nos héros des antagonistes, tout en mettant en avant leur progression notable au fil des affrontements. Car, comme précisé précédemment, l'histoire avance à grands pas, laissant les combats successifs servir de véritables entraînements à nos héros, qui étaient encore de simples novices quelques semaines/mois auparavant.



Ce tome introduit également de nouveaux adversaires redoutables, notamment les assassins de l'ombre, sous l'influence menaçante de Doryo qui manipule les événements depuis les coulisses. Malgré cela, le récit conserve parfaitement son humour caractéristique et réussit à naviguer habilement entre différentes émotions, tout en maintenant un rythme dynamique et clair. Bien entendu, s'agissant du premier manga de l'auteur, la naïveté parfois frustrante des personnages reste présente, mais elle s'intègre naturellement au récit et à leurs motivations.



En somme, ce tome riche en rebondissements donne très envie de découvrir rapidement la suite. À noter également qu'il marque bientôt la moitié du parcours du manga, une étape importante !

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, huit sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.