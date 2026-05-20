Le Tome 16 d'Ender Geister débarque en librairie : L'heure du pire cauchemar a sonné

Au cœur de nos librairies de quartier, les mangas suivent leur cours de publication avec un rythme de parution plus ou moins régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 16 de Ender Geister est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Ender Geister, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Ender Geister, avis et découverte ».





L'exorciste Michael, allemand et passionné de cinéma d'action, doit combattre des créatures mythiques dans un monde où elles coexistent avec les humains. Sous le nom d'Akira Kurosawa, il part au Japon pour une mission qui va chambouler l'équilibre du monde. La série Ender Geister sur Cycomi propose une alternative aux webtoons avec une mise en page non linéaire pour tous les lecteurs, et sans les limites de la censure des magazines papier.





Synopsis et avis du tome 16

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Ender Geister, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.









Synopsis

À peine le tome 16 vient-il de poser le pied en librairie que notre héros plonge déjà dans de nouveaux ennuis. Tout juste rescapé du piège mortel de la dimension parallèle où il était retenu prisonnier, Akira a enfin réussi à retrouver sa fidèle partenaire, Chikage. Ensemble, le duo se lance immédiatement sur la piste d'un nouveau démon.

Leur traque les conduit tout droit sur le territoire ultra-sécurisé du clan Tengan, l'une des trois puissantes familles qui dictent les lois de la société des exorcistes. Mais ce qui devait être une simple infiltration va rapidement déclencher une suite d'événements catastrophiques... un engrenage infernal que même le très prévoyant Akira n'avait pas vu venir. Dans l'ombre, le vœu le plus cher et le plus terrifiant d'un homme est sur le point de se réaliser.



Avis

Dès les premières pages de ce tome, notamment à travers sa construction narrative, on comprend que l'histoire cherche à prendre une direction différente. On retrouve les investigations habituelles ainsi que plusieurs personnages emblématiques, dont Akira, enfin de retour. Le récit alterne toutefois entre deux groupes distincts, dont les révélations finissent rapidement par révéler des liens plus étroits qu'il n'y paraît.

Contrairement aux volumes précédents, ce tome délaisse les affrontements spectaculaires et les pages particulièrement suggestives que la couverture pourrait pourtant laisser imaginer. L'accent est davantage mis sur la découverte de nouveaux personnages et sur des situations plus complexes que prévu. Le tout se lit néanmoins avec toujours autant d'aisance, porté par des dessins maîtrisés et particulièrement lisibles.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seize tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Ender Geister, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.