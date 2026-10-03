Cémantix 1676 : Indices et solution, quel est le mot du 3 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 3 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 octobre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 octobre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 octobre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce qui cherche à remettre les plateaux d'une balance à la même hauteur sans jamais toucher aux poids.
Indice 2Quand deux chemins se croisent, je ne demande pas qu'ils soient identiques, seulement qu'aucun ne soit injustement favorisé.
Indice 3Je naîs lorsque la mesure cesse d'être aveugle et que chacun reçoit selon ce qui lui est dû.
Indice 4On me recherche souvent lorsqu'une décision doit être juste pour tous.
Indice 5Je m'oppose au favoritisme et aux traitements injustifiés.
Indice 6Je suis une valeur essentielle dans le droit, la justice et les relations humaines.
Indice 7Je consiste à traiter chacun de manière juste, en tenant compte des situations particulières.
Indice 8Je désigne le principe qui consiste à accorder à chacun ce qui lui revient de manière juste et impartiale.
Solution du 3 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 octobre 2026Équité
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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