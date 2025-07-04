Le secret de Scarecrow : Le tome 4, et ses multiples révélations, est à présent disponible



le 04 juillet 2025 à 12h39 Publié par Clémence Usseglio le 04 juillet 2025 à 12h39

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 4 de l'œuvre Le secret de Scarecrow qui est disponible à l'achat.