Le secret de Scarecrow : Le tome 4, et ses multiples révélations, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 4 de l'œuvre Le secret de Scarecrow qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Le secret de Scarecrow, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Le secret de Scarecrow, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 4
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Le secret de Scarecrow, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Toujours dans les environs du temple du dieu Herne, notre cher trio, à savoir Dion/Scarecrow, Engell et Leto, font face à une nouvelle menace, alors qu'ils se pensaient à l'abri de tous les dangers : un homme mystérieux, cachant son identité derrière un masque, lance l'assaut sur Scarecrow
. Alors qu'Engell et Leto essaient tant bien que mal de soigner Remi, Scarecrow fait donc face à un ennemi redoutable, qui semble le connaître depuis longtemps.Cet adversaire de taille n'est ni plus ni moins que le Crowmaster, soit le maître de tous les crows
. D'ailleurs, Dion a beaucoup de mal à lui tenir tête, à tel point que notre cher héros finit par se faire emprisonner dans une cage robuste par ce premier. Or, c'était sans compter sur l'arrivée d'Engell.
Voyant qu'Engell est elle aussi en très mauvaise posture face au Crowmaster, Dion entre dans une colère noire, qui le transforme physiquement et lui accorde alors une puissance encore jamais vue
. Devenant presque incontrôlable, Engell, qui se retrouve catapultée dans les airs, parvient à rejoindre Scarecrow, grâce à l'aide du dieu Herne lui-même. C'est alors que la jeune femme, dotée de pouvoirs aussi énigmatiques que grands, entre dans les souvenirs de Dion
. Une séquence qui nous permet d'avoir un aperçu du passé maussade du héros, mais surtout d'en savoir plus à propos de l'identité du Crowmaster.
Avis
Contrairement aux précédents volumes, qui se concentraient principalement sur l'intrigue tout en faisant naître de nombreuses interrogations chez le lecteur, le tome 4 du manga Le secret de Scarecrow parvient à faire avancer l'histoire principale mais aussi à proposer beaucoup d'action
. L'affrontement entre Dion/Scarecrow et le Crowmaster est, d'ailleurs, plutôt bien rythmé.Nous avons, tout particulièrement, apprécié le fait que ce tome intègre une transformation d'envergure pour notre cher héros
. Par ailleurs, celle-ci arrive après que l'antagoniste ait fait du mal à Engell, ce qui renforce l'idée que Scarecrow tient véritablement à l'héroïne (ce qui avait déjà été sous-entendu dans le tome précédent). Nul doute que les prochains volumes nous en diront plus à ce sujet (en tout cas, on l'espère).
De la même manière, l'étendue des pouvoirs d'Engell, qui réussit de mieux en mieux à contrôler son orgon (sorte d'énergie), se dessine davantage dans ces pages
. Comme dit précédemment, cette dernière parvient, d'ailleurs, à consulter les souvenirs de Dion, qui permettent aux lecteurs d'en apprendre un peu plus au sujet de ce dernier.Le tome 4 du manga Le secret de Scarecrow, qui dispose d'une jaquette des plus sublimes, se termine sur un cliffhanger des plus intéressants
, notamment quant à la nature du Crowmaster. Il nous tarde, de ce fait, de connaître la suite des aventures, mais cela demande de faire preuve d'une certaine patience : le volume 5 du manga Le secret de Scarecrow est prévu pour le 28 novembre 2025, selon les informations partagées par les éditions Kana.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Kana
. Actuellement, seulement 4 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 8,10 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Le secret de Scarecrow
, les éditions Kana vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
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