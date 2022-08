La nuit One Piece : une soirée pour fêter les 25 ans de la série

Rappel du manga



L'évènement



Au Programme

Une animation photobooth pour se prendre en photo avec ses amis.

Un appel à dessins à envoyer à Eiichiro Oda . Les dessins collectés pendant la nuit seront centralisés aux Éditions Glénat et envoyés à l'auteur.

. Les dessins collectés pendant la nuit seront centralisés aux Éditions Glénat et envoyés à l'auteur. Un hashtag dédié #NuitOnePiece pour partager sur les réseaux sociaux toute la soirée.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Première parution au Japon en 1997 avant d'être découvert en France dans les années 2000, One Piece représentevendus depuis sa parution, pour ne parler que du marché français ! Toujours plus populaire, de nombreux nouveaux lecteurs voient le jour et le tome 1, ayant dépassé le million d'exemplaires vendus en France en 2021, voit une hausse d'achat continuelle. Dans la même année, la série représente, en France,En pleine effervescence, la série One Piece fait parler d'elle tant au cinéma, avec la sortie récente de One Piece Red, qu'en version papier dont le Tome 102 est attendu prochainement,. Pour l'occasion, les Éditions Glénat prennent les choses en main en organisant une nuit consacrée au manga.L'opération prendra placeen partenariat avec de nombreuses librairies ainsi qu'une centaine de points de ventes français et belges, dont la liste est disponible sur le site dédié à cet évènement . Par ailleurs, vous aurez la possibilité de profiter de kits d'animations tout comme de goodies exclusifs en magasin.Pour connaître les librairies participantes à cette nuit près de chez vous, il suffit de renseigner le nom de votre ville puis chercher les icônes représentant le drapeau de l'équipage au chapeau de paille. Ces dernières aménageront leurs propres programmes ou animations tels que du coloriage,en train de dessiner ou même une exposition. L'intérêt étant de plonger, le temps d'une nuit,Dès le mardi 22 h la vente du tome 102 sera possibleavec,, une frise exclusive d'un mètre représentantdu manga. En prime, les librairies partenaires proposeront des animations de 19h à 22h tandis que l'évènement sera retranscrit via un live de 3h sur la chaîne Twitch Glénat Manga Pour finir, voici une liste des activités annexes prévues