Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo : Le tome 4, avec une grosse confrontation, est à présent disponible



le 05 décembre 2025 à 11h15 Publié par Clémence Usseglio le 05 décembre 2025 à 11h15

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 4 de l'arc Le roi démon Piccolo de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo qui est disponible à l'achat.