Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo : Le tome 4, avec une grosse confrontation, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 4 de l'arc Le roi démon Piccolo de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 4
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 4 de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo continue sur le nouveau tournoi Tenkaichi Budokai, auquel la réincarnation du roi démon Piccolo participe
. Alors que Goku a réussi à battre Ten Shin Han, c'est au tour de Monsieur Shen, qui n'est ni plus ni moins que le Tout-Puissant, d'entrer en scène pour affronter Piccolo, pour la demie-finale.
Malheureusement, tout n'est pas si simple : étant donné que le Tout-Puissant et le roi démon Piccolo sont, en réalité, une seule et même personne, si l'un meurt, l'autre décède également. Toutefois, Piccolo parvient à battre Monsieur Shen à son propre jeu en contrant le Mafuba, qui est une technique permettant d'emprisonner un être dans un contenant.C'est alors que le grand combat commence entre Goku et Piccolo
. Et quel affrontement !
S'étant longuement entraîné chez Dieu, Goku fait face à un ennemi surpuissant. Les deux guerriers étant pleins de ressources et de combativité, le duel atteint finalement sa conclusion, que nous vous passons sous silence afin de vous laisser la surprise entière.
Avis
Ce nouvel volume de l'arc « Le roi démon Piccolo » du manga Dragon Ball - Full Color - a un rythme très soutenu, en raison de la succession d'affrontements, tous aussi intéressants les uns que les autres
. Nous avons, d'ailleurs, particulièrement aimé le fait que l'enjeu de ce nouveau Tenkaichi Budokai repose sur une question morale : Le Tout Puissant doit-il se sacrifier pour éliminer le roi démon Piccolo ? Existe-t-il une autre solution pour préserver l'un comme l'autre ?
Par ailleurs, l'affrontement entre Goku et Piccolo marque une nouvelle étape : les combats deviennent de plus en plus, et Goku commence à faire face à des ennemis de plus en plus dangereux
. D'ailleurs, contre Piccolo, Kakarot s'en sort in extremis
. Cependant, notre cher protagoniste reste fidèle à lui-même, tout en prouvant, une nouvelle fois, sa grande puissance et sa gentillesse
. Il nous tarde déjà de lire la suite, soit le tome 1 de l'arc « Les Saiyans » devant arriver à la fin du mois de janvier 2026.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement 12 tomes sont disponibles (8 pour l'arc « L'enfance de Goku » et 4 pour celui « Le roi démon Piccolo ») et à un prix individuel de 14,95 €
. Le premier volume de l'arc « Les Saiyans » doit arriver le 21 janvier 2026.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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