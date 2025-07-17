Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo : Le tome 2, avec un combat épique, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color, qui débute avec l'arc « L'enfance de Goku » (8 tomes au total) et se prolonge avec celui baptisé « Le roi démon Piccolo », cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, avis et découverte
».
Synopsis et avis du Tome 2
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 2 du manga Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo reprend sur les chapeaux de roues : après avoir vaincu Kamé Sennin, Piccolo est bien décidé à être le nouveau roi du monde
et donc à détrôner celui qui l'est actuellement. D'ailleurs, devant ce dernier, l'antagoniste n'hésite pas à montrer l'étendue de sa puissance et de ses pouvoirs en détruisant une ville. Un acte qui lui permettra, dès lors, d'accéder au trône et de débuter un jeu qui va mettre en péril de nombreuses vies : tous les ans, Piccolo réduira à néant un endroit du monde.
Toutefois, les héros ne sont pas très loin. Ten Shin Han est déterminé à empêcher Piccolo d'agir, tandis que Goku arrive à la Tour Karin. Là-bas, notre jeune héros consomme l'élixir divin, qui peut tuer le buveur mais surtout lui donner une grande puissance
. Fort heureusement, notre protagoniste parvient à surmonter ce poison et se met, dès lors, en route pour retrouver et affronter le roi démon Piccolo.C'est alors que débute un affrontement survolté et épique entre Goku et Piccolo
, qui occupera les lecteurs pendant quelques pages. Comme nous pouvions nous y attendre, les deux se révèlent être des adversaires coriaces l'un pour l'autre, mais Kakarot réussit à vaincre le roi démon, non sans mal.
Après avoir éliminé Piccolo et sauvé le monde, Goku retourne à la Tour Karin pour panser ses lourdes blessures. Malheureusement, le roi démon a, précédemment, tué Shenron, après que ce dernier ait exaucé son souhait. Il n'est donc plus possible de ressusciter Kamé Sennin ou encore Krillin à l'aide des Dragon Ball... à moins que Goku ne se rende au sanctuaire pour demander l'aide du Tout-Puissant
.
Avis
Ce nouveau tome centré sur l'arc « Le roi démon Piccolo » du manga Dragon Ball - Full Color est véritablement intéressant, tant le rythme est soutenu et l'intrigue avance. Le combat entre Piccolo et Goku est, d'ailleurs, plutôt épique
. La mise en page ainsi que les couleurs renforcent grandement l'idée de frénésie, voire de rage, qui anime les deux combattants.Cet affrontement est également l'occasion de voir Goku évoluer, que ce soit au niveau de sa puissance physique ainsi que son évolution psychologique
. Durant ce combat, Kakarot apparaît, de ce fait, plus mature et encore plus combattif que précédemment. Le Goku de l'arc « L'enfance de Goku » s'efface ainsi petit à petit, laissant alors place à un personnage de plus en plus adulte
. Évidemment, quelques séquences suivantes montrent à nouveau le côté juvénile de notre protagoniste, notamment avec ses « ouiche » et son manque de locution par endroits, mais ce tome amorce une évolution pour le héros
.De la même manière, l'entraînement de Goku prend, dans les dernières pages, une nouvelle tournure
: dans l'antre du Tout-Puissant, où l'air est plus léger et les mouvements plus demandeurs en énergie, Kakarot doit battre Mister Popo, puis continuer à s'entraîner, avant de pouvoir ressusciter Shenron et récupérer les Dragon Ball.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement 10 tomes sont disponibles (8 pour l'arc « L'enfance de Goku » et 2 pour celui « Le roi démon Piccolo ») et à un prix individuel de 14,95 €
. Le troisième volume doit paraître le 3 septembre 2025.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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