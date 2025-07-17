Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo : Le tome 2, avec un combat épique, est à présent disponible



le 17 juillet 2025 à 14h45 Publié par Clémence Usseglio le 17 juillet 2025 à 14h45

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 de Dragon Ball - Full Color - Le roi démon Piccolo qui est disponible à l'achat.