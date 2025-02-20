Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku : Le tome 7 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 7 de Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 7
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 7 du manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku reprend, bien évidemment, là où le précédent volume s'était arrêté : Goku et ses alliés se sont rendus chez Baba la voyante afin de localiser une Dragon Ball
. Cette dernière a décidé de les aider à condition que notre jeune héros et ses amis parviennent à battre ses cinq champions.
Si Krillin et Yamcha sont très vite mis hors jeu par leurs rivaux, Son Goku prouve une nouvelle fois sa valeur et ses capacités en parvenant à se défaire des différents champions, hauts en couleur et drôles, de Baba la voyante
. Toutefois, lors de son dernier combat, Kakarot se retrouve confronté à quelqu'un de très important pour lui, faisant ainsi resurgir une part de son passé.
Connaissant à présent l'emplacement de la dernière Dragon Ball, Son Goku part affronter la bande du Seigneur Pilaf afin de la récupérer. Un combat qui est très vite expédié, malgré l'utilisation de méchas de la part du gang ennemi. Doté des 7 boules de cristal, Son Goku tient sa promesse et invoque Shenron, afin de ressusciter le père d'Upa
.Les dernières pages du volume 7 du manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku ouvrent un nouvel arc narratif : une nouvelle édition du Tenkaichi Budokai
, auquel Krillin, Yamcha, Son Goku participent et durant lequel ils devront affronter de nombreux rivaux, dont les énigmatiques Chaozu et Ten Shin Han.
Avis
Grâce à un découpage en deux pans narratifs distincts, le tome 7 du manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku ne s'essouffle aucunement au fil des pages
. La conclusion quant à la séquence chez Baba la voyante apporte un peu d'émotions, sans pour autant verser dans le mélodramatique. Ce qui est assez appréciable. Après cette séquence, le manga n'en oublie pas de revenir à son concept et replonge très vite dans l'action avec le nouveau tournoi Tenkaichi Budokai.
Nous avons grandement apprécié les différents champions de Baba la voyante, qui ont tous leur propre style et font, pour la plupart, référence à des figures de fantaisie, notamment dans leur chara-design. Ackman est, par exemple, un démon dont l'apparence rappelle celle du diable tandis qu'un autre est revêtu comme une momie. De la même manière, l'apparition des méchas du Seigneur Pilaf est plutôt sympathique. Sans oublier, évidemment, Shenron qui a le droit à sa scène épique.Au fil des tomes, Son Goku ne cesse de devenir plus fort
, et cela transparaît à travers les nombreux combats déjà présentés. De ce fait, en tant que lecteur, il nous tarde de voir notre cher Saiyan en difficulté, afin de jauger sa véritable puissance et évolution
. Cela pourrait être le cas avec Chaozu et Ten Shin Han, qui semblent être des adversaires redoutables. Toutefois, nous ne pourrons vérifier cela qu'avec le tome 8 de Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, qui est prévu pour le 19 mars 2025.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement 7 tomes sont disponibles et sont à un prix individuel de 14,95 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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