Dead Rock : Le tome 2 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 de Dead Rock qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire de Dead Rock
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dead Rock, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dead Rock, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 2 de Dead Rock
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dead Rock, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le deuxième tome du manga Dead Rock, qui se compose de 4 chapitres, débute sur un entraînement entre les élèves et sous la supervision du professeur Luzen
, qui est également l'un des membres du quatuor démoniaque. Très brève, cette session permet surtout de retrouver le protagoniste, Yakuto, et ses camarades de classe, qui disposent tous, pour rappel, d'aptitudes liées à leurs roots (« racines » en français). Toutefois, l'entraînement prend très rapidement une autre tournure
: Luzen invite ses « Battle Pets », à savoir d'anciens élèves ni morts ni vivants et qui ont l'apparence de zombies, dans la danse. Ce qui met Yakuto fou de rage et Frei (jeune femme sur la couverture), une élève, face à sa grande sœur.
Ce combat dans la Death Arena de l'académie de formation des grandes démons, Dead Rock, est, cependant, interrompu par Dieu lui-même. Yakuto, qui s'est transformé en grand dragon noir (ses roots) le temps de l'affrontement, se retrouve dès lors dans des cachots et son pouvoir diminué de façon significative
. Or, le protagoniste compte bien réaliser ce pourquoi il est là : tuer Dieu
. Pour cela, il doit trouver le point faible de ce dernier. Une réponse que Yakuto devrait trouver dans la grande bibliothèque de Dead Rock, Curse Velocity, selon Zeleshia, une élève possédant des roots de mage noir. Mais cela ne sera pas aussi simple...
Avis
Découpé en deux temps, le deuxième tome du manga Dead Rock fait avancer l'histoire tout en proposant son lot d'action
. Le pan narratif à propos de l'entraînement sous la supervision de Luzen est plutôt intéressant, car celui-ci dépeint bien l'ambiance de l'académie Dead Rock, où le danger rôde dans chaque couloir et peut aussi bien provenir des élèves que des enseignants. Nous avons plutôt apprécié l'insertion des « Battle Pets », qui revêtent une allure de zombies. D'ailleurs, à ce moment-là, nous avons le droit à un flashback centré sur Frei, qui permet de comprendre les motivations de cette dernière. La deuxième partie de ce volume se concentre plus précisément sur Yakuto et son désir d'éliminer Dieu
. C'est l'occasion surtout d'apprendre pourquoi le jeune homme souhaite accomplir cet objectif, et ce, grâce à un autre flashback s'écoulant sur quelques pages. Évidemment, nous ne vous en dirons pas plus à ce sujet afin de vous garder la surprise entière. Cependant, donner des informations à ce propos au lecteur est appréciable et épaissit davantage le scénario, sans pour autant trop en dire. Graphiquement, c'est toujours aussi plaisant à lire
, avec quelques cases assez humoristiques, qui vous feront certainement esquisser un petit sourire. Déjà à la lecture du premier tome, nous avions trouvé l'idée des « roots » pertinente et intéressante
. Une impression renforcée avec ce deuxième tome, car nous sentons que cet aspect donne une belle liberté à l'auteur, qui en profite pour tourner en dérision ses propres personnages
.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Pika
. Actuellement, seulement 2 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,20 €
. Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Dead Rock
, les éditions Pika vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
.
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