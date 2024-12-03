Dead Rock : Le tome 2 est à présent disponible



le 03 décembre 2024 à 09h20 Publié par Clémence Usseglio le 03 décembre 2024 à 09h20

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 de Dead Rock qui est disponible à l'achat.