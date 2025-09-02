Choujin X Tome 10 disponible dès aujourd'hui : Un tournant décisif face à Zora



le 02 septembre 2025 à 09h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 02 septembre 2025 à 09h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication aux cœurs de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 10 de Choujin X qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.