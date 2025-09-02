Choujin X Tome 10 disponible dès aujourd'hui : Un tournant décisif face à Zora

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication aux cœurs de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 10 de Choujin X qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Choujin X
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Choujin X, avis et découverte
».
Si le terme « héros
» rime souvent avec justice et bienfait, Choujin X
vient littéralement casser les codes en intégrant un équilibre malsain entre l'ombre et la lumière. En 1998, les personnes atteintes de mutations et qualifiées de surhumains deviennent si nombreuses que le monde se voit divisé en provinces autonomes. Ely,
une cultivatrice de Tomatoeï,
et deux lycéens Tokio Kurohara
et Azuma Higashi
qui jouent habituellement aux justiciers face aux petits malfrats de quartier, voient leurs destins chamboulés
suite à un évènement marquant.
Synopsis et avis du tome 10
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Choujin X
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Yamatomori est enfin sur le point d'accomplir son souhait le plus ardent : abattre Zora. Tandis que les supérieurs se préparent discrètement à cet affrontement décisif, les jeunes keepers doivent composer avec leurs propres dilemmes
et luttes intérieures.
Au même moment, Yubiko pénètre dans la tour pour retrouver Zora, animée par une motivation encore obscure
. Ce dixième tome de Choujin X s'annonce comme un tournant majeur, où chaque personnage voit son destin inexorablement lié à l'affrontement tant redouté.
Avis
Après plusieurs tomes particulièrement rythmés, ce neuvième volume marque une pause bienvenue. Il propose un contraste fort entre l'urgence de la guerre et les relations humaines, en mettant l'accent sur les introspections des personnages. Peur, colère, amour… les émotions s'expriment pleinement
, alors que la bataille finale contre Zora se profile.
Le récit alterne les points de vue entre protagonistes et antagonistes, avec pour objectif de mieux faire comprendre les enjeux et la préparation de chacun. Les changements de perspective sont parfois abrupts
, ce qui demande une certaine attention pour suivre le fil narratif sans perdre le rythme.
En somme, un tome de transition et de préparation, qui conserve cette tonalité sombre et tourmentée propre à la série. Il rappelle aussi que certains Keepers ne sont encore que des adolescents, pris dans un conflit qui les dépasse
, même s'ils en sont les acteurs principaux.
Où et à quel prix ?
Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, dix tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,60 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Choujin X
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max
.
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