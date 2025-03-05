Choujin X : Le tome 9 à présent disponible



le 05 mars 2025 à 09h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 05 mars 2025 à 09h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication aux cœurs de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 8 de Choujin X qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.