Choujin X : Le tome 9 à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication aux cœurs de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 8 de Choujin X qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Choujin X
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Choujin X, avis et découverte
».
Si le terme « héros
» rime souvent avec justice et bienfait, Choujin X
vient littéralement casser les codes en intégrant un équilibre malsain entre l'ombre et la lumière. En 1998, les personnes atteintes de mutations et qualifiées de surhumains deviennent si nombreuses que le monde se voit divisé en provinces autonomes. Ely,
une cultivatrice de Tomatoeï,
et deux lycéens Tokio Kurohara
et Azuma Higashi
qui jouent habituellement aux justiciers face aux petits malfrats de quartier, voient leurs destins chamboulés
suite à un évènement marquant.
Synopsis et avis du tome 9
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Choujin X
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Tokio Kurohara pensait avoir fait un pas en avant en sauvant Palma Shishinegura
. Grâce à elle, il remonte la piste d'un dealer louche, Nude, qui écoule la même souche d'opium dont Zora est accro. L'occasion parfaite pour mettre la main sur un maillon clé du réseau… du moins, c'est ce qu'il croyait. Juste au moment où Tokio s'apprête à l'arrêter, Nude est brutalement exécuté sous ses yeux, réduit en morceaux dans une mise en scène macabre. Fin de la traque ? Pas si Palma a son mot à dire. Car avec son étrange pouvoir, le « Zombie Maker »
, elle est bien décidée à faire parler le mort, et ce n'est pas qu'une expression.
Avis
Le tome 9 nous plonge un peu plus dans les pouvoirs et l'histoire de Palma
, sans pour autant en faire le centre de l'attention. La capture et la résurrection de Nude servent d'excellents prétextes pour faire avancer l'intrigue tout en accordant un focus subtil à Palma. Après les événements du tome 8, qui avaient surtout permis de repositionner les Choujin et leur place dans ce monde
, notamment avec la rencontre marquante de Zhora, l'histoire amorce un nouveau tournant.
Côté action, même si l'on connaît déjà une bonne partie des fruits de l'entraînement de Tokio et Ely
, ce tome les remet sous le feu des projecteurs. Ils sont prêts à en découdre, à prouver leur montée en puissance et à démontrer une meilleure maîtrise de leurs capacités.
En somme, un tome captivant qui ouvre la porte à une nouvelle intrigue, tout en restant fidèle à l'essence de la série. Petit conseil : une rapide rétrospective avant de se lancer peut être utile
, surtout avec la complexité du récit. Heureusement, la première page propose un rappel bienvenu des personnages et de leurs relations, un détail appréciable pour se remettre dans le bain. Une lecture toujours aussi sombre, mais terriblement efficace.
Où et à quel prix ?
Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, neuf tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,60 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Choujin X
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max
.
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