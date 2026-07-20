Cémantix 1601 : Indices et solution, quel est le mot du 20 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 20 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 juillet 2026
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais lorsque deux chemins paraissent semblables, mais qu'un regard averti découvre l'écart invisible.
Indice 2Sans me posséder, les jumeaux se confondent ; avec moi, chacun retrouve son véritable visage.
Indice 3Je suis la frontière que l'esprit trace avant que les mots ne décident de la nommer.
Indice 4Je permets de reconnaître ce qui différencie deux personnes, deux objets ou deux idées pourtant proches.
Indice 5Les observateurs attentifs me recherchent pour éviter les confusions et affiner leur jugement.
Indice 6Je peux être subtile, mais c'est souvent grâce à moi que l'on classe, compare ou identifie.
Indice 7Dans certains contextes, je désigne aussi un honneur ou une récompense accordée pour un mérite particulier.
Indice 8Action ou résultat consistant à établir une différence entre des êtres, des choses ou des notions, ou marque honorifique attribuée en récompense d'un mérite.
Solution du 20 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 juillet 2026Distinction
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)