Baby Tome 3 est disponible : Élisa face aux secrets du parasite et à la mystérieuse Alice

Paraissant à intervalles plus ou moins réguliers, les mangas continuent d'envahir nos librairies de quartier. Aujourd'hui, c'est au tour de Baby et son tome 3 d'être disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Baby, avis et découverte
».
Taïwan, 2043. Le parasite « Baby » plonge l'humanité dans une apocalypse mécanique, transformant ses victimes en hybrides monstrueux mi-humains, mi-machines
. Élisa, infectée mais partiellement épargnée, porte le parasite dans son bras gauche et part en quête de réponses.
Elle croise la route d'un groupe de scientifiques escortant Alice, une enfant mystérieuse
, seule capable d'expliquer les origines du virus. Traqués par des créatures redoutables, leur voyage pourrait révéler une vérité aux conséquences apocalyptiques.
Synopsis et avis du tome 3
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Baby
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
1er décembre 2043, le Jour du Jugement
approche. Dans un Taïwan dévasté, le parasite Baby
transforme les humains en monstres mécaniques
, plongeant l'Humanité dans le chaos. Attaquée par l'une de ces créatures, Élisa
survit miraculeusement : le parasite s'est logé dans sa main gauche, sans la transformer en hybride.
Un an plus tard, bien décidée à comprendre ce qui lui est arrivé, Élisa quitte les ruines de la ville. Gravement blessée, elle croise un groupe de chercheurs en mission secrète, chargés d'escorter Alice
, une enfant mystérieuse, vers le sanctuaire des humains. Mais cernés par les mutants, leurs espoirs reposent sur cette fillette, qui pourrait bien détenir la clé du mystère entourant Baby et l'origine du désastre.
Avis
Déjà souligné lors de n
Où et à quel prix ?
Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, trois sont disponibles en VF contre cinq au total en VO (série terminée) et à un prix individuel de 14,95 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Baby
, les éditions Glénat ne proposent pas encore de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site Glénat Manga Max
.
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