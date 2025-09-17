Baby Tome 3 est disponible : Élisa face aux secrets du parasite et à la mystérieuse Alice

Paraissant à intervalles plus ou moins réguliers, les mangas continuent d'envahir nos librairies de quartier. Aujourd'hui, c'est au tour de Baby et son tome 3 d'être disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire





Synopsis et avis du tome 3





Synopsis



Avis



Où et à quel prix ?

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».Taïwan, 2043. Le parasite « Baby » plonge l'humanité dans une apocalypse mécanique, transformant ses victimes en. Élisa, infectée mais partiellement épargnée, porte le parasite dans son bras gauche et part en quête de réponses.Elle croise la route d'un groupe de scientifiques escortant Alice,, seule capable d'expliquer les origines du virus. Traqués par des créatures redoutables, leur voyage pourrait révéler une vérité aux conséquences apocalyptiques.Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.1er décembre 2043, leapproche. Dans un Taïwan dévasté, le parasitetransforme les humains en, plongeant l'Humanité dans le chaos. Attaquée par l'une de ces créatures,survit miraculeusement : le parasite s'est logé dans sa main gauche, sans la transformer en hybride.Un an plus tard, bien décidée à comprendre ce qui lui est arrivé, Élisa quitte les ruines de la ville. Gravement blessée, elle croise un groupe de chercheurs en mission secrète, chargés d'escorter, une enfant mystérieuse, vers le sanctuaire des humains. Mais cernés par les mutants, leurs espoirs reposent sur cette fillette, qui pourrait bien détenir la clé du mystère entourant Baby et l'origine du désastre.Déjà souligné lors de nPour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, trois sont disponibles en VF contre cinq au total en VO (série terminée) et àPour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat ne proposent pas encore de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site