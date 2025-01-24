Assassin's Creed Forgotten Temple : Le tome 2 est à présent disponible



le 24 janvier 2025 à 11h20 Publié par Clémence Usseglio le 24 janvier 2025 à 11h20

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 d'Assassin's Creed Forgotten Temple qui est disponible à l'achat.