Assassin's Creed Forgotten Temple : Le tome 2 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 d'Assassin's Creed Forgotten Temple qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Assassin's Creed Forgotten Temple
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Assassin's Creed Forgotten Temple, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 2
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Assassin's Creed Forgotten Temple
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Dans le tome 2 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple, nous retrouvons Edward Kenway, qui tente toujours de mettre la main sur un fameux carnet
, soit le journal de bord de Hendrick, qui semble détenir des réponses utiles pour sa quête d'informations à propos des ruines abandonnées du royaume de Khmer.
Cet objectif le mène tout droit chez Madame Li, qui possède une entreprise fluctuante. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu : notre cher pirate se retrouve rapidement attaqué par les hommes de Shimazu Saito
, qui lui dérobent l'objet tant convoité. À la suite de cette altercation musclée, Edward Kenway et Madame Li conviennent d'une alliance pour venir à bout du clan ennemi et récupérer le journal de bord
.
Avis
Si le tome 2 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple fait bien avancer l'intrigue
, notamment en dévoilant davantage d'informations sur les personnages secondaires et l'antagoniste, ce volume fera à coup sûr plaisir aux fans de la franchise d'Ubisoft
. En effet, les pages de ce tome sont truffées de références à certaines mécaniques des opus Assassin's Creed
: saut de la foi, vision d'aigle, passages d'infiltration. Sans oublier les moments narratifs expliquant les enjeux entre les Templiers et les Assassins. Autant d'éléments que nous attendions depuis le premier tome. Nos attentes sont donc comblées avec ce deuxième volume.
Ce nouveau tome d'Assassin's Creed Forgotten Temple
facilite également la compréhension quant aux péripéties d'Edward Kenway, notamment en allégeant les interruptions temporelles entre le présent du protagoniste et celui de Noa Kim
(qui incarne le pirate via l'Animus). Cela rend la lecture plus fluide et surtout plus plaisante. Cette alternance entre les deux pans narratifs pouvait être quelque peu perturbante dans le premier volume.
Ainsi, le tome 2 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple gomme donc les petits reproches que nous avions pu faire précédemment et apporte, par ailleurs, davantage de profondeur à l'intrigue et aux personnages, tout en se voulant fan service
.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga Assassin's Creed Forgotten Temple
, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement deux tomes sont disponibles et à un prix individuel de 12 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Assassin's Creed Forgotten Temple
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
.
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