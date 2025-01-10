ADN : Une année 2024 fructueuse pour la plateforme qui présente son bilan

ADN (Animation Digital Network) a clôturé une année 2024 dynamique, marquée par une forte croissance et une offre toujours plus diversifiée pour les passionnés d'animation. La plateforme continue de se distinguer par son engagement envers la qualité et l'accessibilité des contenus. Découvrez dans cet article les points forts de l'année écoulée et ce que 2025 pourrait réserver aux abonnés d'ADN.









Très populaire auprès des consommateurs d'animés, la plateforme ADN c'estqui enrichissent le catalogue, avec des séries populaires telles que Dragon Ball Daima, Dan Da Dan, Fairy Tail: 100 Years Quest ou même MONSTERS: L'Enfer du dragon volant.Le studio Bobbypills, que l'on ne présente plus, a également collaboré à la coproduction de la série originale, qu'il est d'ailleurs désormais possible de retrouver gratuitement sur YouTube. Ce projet met en avant la créativité française en partageant des œuvres avec une audience mondiale.Le nombre de visionnages a été exceptionnel, atteignant l'équivalent de. La plateforme continue de capter l'attention des fans avec des classiques comme One Piece, Dragon Ball Z et Naruto Shippuden. Le lancement de l'arc Egghead de One Piece le 7 janvier a généré un pic de visionnage.L'accent reste mis sur la qualité des doublages, avec plus deet émouvantes. L'utilisation de l'intelligence artificielle est écartée au profit d'une touche humaine considéré comme irremplaçable par ADN dans les créations.Pour rendre l'animation encore plus accessible,et environ 80 autres sont proposées gratuitement. Le tarif des abonnements reste abordable, avec une baisse progressive des prix qui atteintau bout de 12 mois d'abonnement mensuel, et une réduction de l'abonnement annuel après la première année.Les événements cinéma ont été un autre point fort de l'année, avec des projections qui ont réuni des communautés passionnées. Des films comme DAN DA DAN: First Encounter et Fairy Tail: 100 Years Quest ont permis de célébrer l'animation de manière immersive et collective. Avec de tels succès, ADN continue de renforcer son positionnement dans l'univers de l'animation à la demande et prévoit une année 2025 encore plus riche en nouveautés, qui seront dévoilées au fil de l'eau.