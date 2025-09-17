Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Si vous aimez la stratégie, les batailles épiques et les tables remplies de fous rires, alors le format Commander (ou EDH pour les intimes) de Magic pourrait bien devenir votre nouveau format préféré ! Découvrons ensemble ce qui le rend si spécial.
Un format multijoueur, fun et stratégique
Commander est le format multijoueur le plus populaire de Magic: The Gathering
, et ce n'est pas sans raison. Ce mode de jeu repose sur deux éléments clés :
- Un deck de 100 cartes uniques, construit autour d'un Commandant légendaire.
- Des parties à 3 ou 4 joueurs, idéales pour des soirées entre amis.
Le but ? Réduire les points de vie de vos adversaires (généralement 40 PV chacun) grâce à des combos savants, des créatures redoutables et, bien sûr, un soupçon de chaos.
Chaque deck Commander tourne autour d'une carte légendaire : votre Commandant.
Le Commandant : votre arme secrète
Ce personnage emblématique dicte non seulement les couleurs de votre deck (grâce à son identité de couleur), mais aussi votre stratégie globale. Par exemple :
- Atraxa, voix des Praetors : Idéal pour les stratégies basées sur les marqueurs ou les combos.
- Muldrotha, la marée funeste : Parfait pour les decks qui exploitent le cimetière.
Vous pouvez lancer votre Commandant depuis une zone spéciale appelée la « zone de commandement », ajoutant une touche de flexibilité et de stratégie.
Contrairement aux formats classiques, Commander a ses propres règles.
Des règles qui sortent de l'ordinaire
Voici les plus importantes :
- Singleton : Une seule copie de chaque carte (hors terrains de base).
- Point de vie : Chaque joueur commence avec 40 points de vie au lieu de 20.
- Dommages de commandement : Si un Commandant inflige 21 points de dégâts de combat à un joueur, celui-ci est éliminé.
Ces règles rendent chaque partie unique et imprévisible !
Pourquoi tout le monde adore Commander
Commander n'est pas seulement un format compétitif ; c'est aussi le mode idéal pour s'amuser
. Voici pourquoi :
- Flexibilité : Construisez le deck de vos rêves, qu'il soit hyper compétitif ou complètement loufoque.
- Accessibilité : De nombreux decks préconstruits sont disponibles pour les nouveaux joueurs.
- Social : Ce format brille en multijoueur, parfait pour créer des alliances… ou des trahisons épiques.
Comment commencer en Commander ?
Si vous débutez, voici quelques conseils pour vous lancer :
- Achetez un deck préconstruit : Ces decks sont prêts à jouer et adaptés aux débutants.
- Jouez en groupe : Invitez vos amis ou rejoignez une communauté locale.
- Explorez les légendes : Trouvez un Commandant qui correspond à votre style de jeu.
Avis et recommandations sur les récents decks Commander
Si le format vous intéresse, mais que vous avez encore du mal à choisir votre deck, voici une sélection non exhaustive
de decks issus des extensions les plus récentes
que nous avons eu l'occasion de tester :
- Aux portes des Éternités : Le deck Commander Contre-Intelligence s'articule autour des marqueurs, ainsi que de la mécanique « proliférer », tandis que Façonneur de monde joue sur le sacrifice (de terrains et de permanent non-jeton). Avec ces thématiques fortes, les deux decks Commander de l'extension Aux portes des Éternités de Magic The Gathering se montrent très intéressants à jouer et adaptés aux débutants.
- Gangrène maudite : Le Deck Commander, baptisé Gangrène maudite, de l'extension Lorwyn Éclipsé est centré sur les marqueurs -1/-1 ainsi que sur le mot clé « Gangrène ». Jouant sur le fait de donner ces marqueurs spécifiques aux adversaires ou à ses propres créatures, le deck Gangrène maudite se veut très efficace et attrayant.
commentaire (1)
Le format Commander de Magic est vraiment très fun à jouer et les parties ne se ressemblent pas.