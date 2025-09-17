Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Si vous aimez la stratégie, les batailles épiques et les tables remplies de fous rires, alors le format Commander (ou EDH pour les intimes) de Magic pourrait bien devenir votre nouveau format préféré ! Découvrons ensemble ce qui le rend si spécial.

Un format multijoueur, fun et stratégique

Un deck de 100 cartes uniques , construit autour d'un Commandant légendaire.

, construit autour d'un Commandant légendaire. Des parties à 3 ou 4 joueurs, idéales pour des soirées entre amis.



Le Commandant : votre arme secrète

Atraxa, voix des Praetors : Idéal pour les stratégies basées sur les marqueurs ou les combos.

: Idéal pour les stratégies basées sur les marqueurs ou les combos. Muldrotha, la marée funeste : Parfait pour les decks qui exploitent le cimetière.



Des règles qui sortent de l'ordinaire

Singleton : Une seule copie de chaque carte (hors terrains de base).

: Une seule copie de chaque carte (hors terrains de base). Point de vie : Chaque joueur commence avec 40 points de vie au lieu de 20.

: Chaque joueur commence avec 40 points de vie au lieu de 20. Dommages de commandement : Si un Commandant inflige 21 points de dégâts de combat à un joueur, celui-ci est éliminé.



Pourquoi tout le monde adore Commander

Flexibilité : Construisez le deck de vos rêves, qu'il soit hyper compétitif ou complètement loufoque. Accessibilité : De nombreux decks préconstruits sont disponibles pour les nouveaux joueurs. Social : Ce format brille en multijoueur, parfait pour créer des alliances… ou des trahisons épiques.



Comment commencer en Commander ?

Achetez un deck préconstruit : Ces decks sont prêts à jouer et adaptés aux débutants.

: Ces decks sont prêts à jouer et adaptés aux débutants. Jouez en groupe : Invitez vos amis ou rejoignez une communauté locale.

: Invitez vos amis ou rejoignez une communauté locale. Explorez les légendes : Trouvez un Commandant qui correspond à votre style de jeu.

Avis et recommandations sur les récents decks Commander

Aux portes des Éternités : Le deck Commander Contre-Intelligence s'articule autour des marqueurs, ainsi que de la mécanique « proliférer », tandis que Façonneur de monde joue sur le sacrifice (de terrains et de permanent non-jeton). Avec ces thématiques fortes, les deux decks Commander de l'extension Aux portes des Éternités de Magic The Gathering se montrent très intéressants à jouer et adaptés aux débutants.

: Le deck Commander s'articule autour des marqueurs, ainsi que de la mécanique « proliférer », tandis que joue sur le sacrifice (de terrains et de permanent non-jeton). Avec ces thématiques fortes, les deux decks Commander de l'extension Aux portes des Éternités de Magic The Gathering se montrent très intéressants à jouer et adaptés aux débutants. Gangrène maudite : Le Deck Commander, baptisé Gangrène maudite, de l'extension Lorwyn Éclipsé est centré sur les marqueurs -1/-1 ainsi que sur le mot clé « Gangrène ». Jouant sur le fait de donner ces marqueurs spécifiques aux adversaires ou à ses propres créatures, le deck Gangrène maudite se veut très efficace et attrayant.

, et ce n'est pas sans raison. Ce mode de jeu repose sur deux éléments clés :Le but ? Réduire les points de vie de vos adversaires (généralement 40 PV chacun) grâce à des combos savants, des créatures redoutables et, bien sûr, un soupçon de chaos.Ce personnage emblématique dicte non seulement les couleurs de votre deck (grâce à son identité de couleur), mais aussi votre stratégie globale. Par exemple :Vous pouvez lancer votre Commandant depuis une zone spéciale appelée la « zone de commandement », ajoutant une touche de flexibilité et de stratégie.Voici les plus importantes :Ces règles rendent chaque partie unique et imprévisible !Commander n'est pas seulement un format compétitif ; c'est aussi. Voici pourquoi :Si vous débutez, voici quelques conseils pour vous lancer :Si le format vous intéresse, mais que vous avez encore du mal à choisir votre deck,de decks issus desque nous avons eu l'occasion de tester :