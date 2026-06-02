Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Marvel Super Heroes en avant-première

Après le set Les Secrets de Strixhaven, Magic The Gathering va s'offrir une toute nouvelle extension, soit Marvel Super Heroes. Nous avons eu l'opportunité d'assister à une présentation de ce nouveau set, afin de vous partager des détails concernant l'extension Marvel Super Heroes de Magic.

L'année dernière, et plus précisément au mois de septembre 2025, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering (MTG) ont pu découvrir l'extension Marvel Spider-Man. Pour 2026, Wizards of the Coast a mis les petits plats dans les grands en rassemblant plusieurs super-héros et super-vilains, via l'extension Marvel Super Heroes, devant sortir à la fin du mois de juin.

Nous avons eu l'occasion d'assister à une présentation de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering avec plusieurs membres de l'équipe de Wizards of the Coast. De ce fait, il est temps de faire un point, avant notre habituel récapitulatif, sur ce qui vous attend avec l'extension Marvel Super Heroes de Magic.

Un bref aperçu du lore de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering

Faisant partie de la gamme « Univers Infinis », l'extension Marvel Super Heroes de Magic met, comme vous vous en doutez, en scène différents super-héros ainsi que super-vilains. Dès lors, les joueurs et les joueuses du fameux jeu de cartes de Wizards of the Coast peuvent s'attendre à des cartes à l'effigie des Avengers, mais aussi des 4 Fantastiques ou encore Black Panther, pour ne citer que ces quelques exemples.

Autant dire que les fans de l'univers Marvel s'y retrouveront, tandis que les nouveaux venus sur Magic pourront se lancer en toute tranquillité grâce à une belle gamme de produits (dont nous parlons par la suite).

Coup d'œil sur les mécaniques de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering

Pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic, l'équipe a prévu de nouvelles mécaniques, qui représentent les capacités et pouvoirs spécifiques des héros ainsi que des vilains. De plus, les habitués de MTG se rendront compte que certaines mécaniques font leur retour dans ce nouveau set. En outre, Wizards of the Coast introduit le nouveau sous-type d'enchantement « Plans » et fait revenir le sous-type de créature « Héros »/ « Vilains » (que nous avions notamment déjà vu dans l'extension Marvel Spider-Man).

Power-Up

Cette mécanique, qui implique un coût de mana à s'acquitter, permet de renforcer la force des créatures, un peu à la manière de « Kick ». Ici, Wizards of the Coast a voulu mettre en lumière la capacité des super-héros à évoluer.

Teamwork

Ce mot-clé permet de bénéficier d'un effet additionnel particulier, à condition d'engager un certain nombre de créatures avec un total de force de X. Par exemple, « Teamwork 4 » exige d'engager des créatures avec une force de 4 ou plus.

Worthy

Il s'agit d'un mot-clé lié au fait d'équiper un artefact à destination des créatures légendaires non vilains de couleur rouge ou blanche. D'après les informations dévoilées durant cette présentation, cette mécanique vaut pour les cartes des précédents sets, et ce, tant qu'il s'agit d'une créature légendaire rouge ou blanche et ne disposant pas du sous-type « Vilain ».

Connive

« Connive » est une mécanique notamment présente pour les cartes de créatures avec le type « Vilains ». Celle-ci permet de piocher une carte, puis de se défausser d'une carte. Si le joueur se défausse d'une carte non terrain, alors il peut mettre un marqueur +1/+1 sur la créature en question.









Improvise

Ce mot-clé donne l'opportunité d'utiliser les artefacts déjà présents sur le champ de bataille pour réduire le coût de mana d'un sort. Ainsi, le joueur doit engager ses artefacts, qui permettent chacun de réduire le coût d'un mana incolore.

L'extension Marvel Super Heroes comporte également des cartes Modal Double-Faced, avec la mécanique Transformation, qui met en lumière l'identité secrète d'un personnage, mais aussi le mot-clé « Sneak », qui était déjà présent dans l'extension Tortues Ninja. De la même manière, les Sagas sont de retour et sont là pour mettre en avant les histoires classiques et marquantes des comics.







L'extension Marvel Super Heroes et ses produits

Avec l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering, Wizards of the Coast fait plaisir aux amateurs du format Commander, en proposant 4 decks préconstruits (avec leur version collector). Tout comme pour l'extension Avatar, le Dernier Maître de l'Air, Wizards of the Coast a prévu une boîte d'apprentissage et des boosters Jumpstart, pour aider les nouveaux venus à entrer dans Magic.

En complément, les joueurs et les joueuses de Magic pourront retrouver les habituels produits. Voici, sans plus tarder, ce qui sera proposé en vente pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic :

Booster de jeu

Booster Collector

Booster Jumpstart

Deck Commander (4)

Deck Commander Édition Collector

Bundle

Gift Bundle (sortie prévue pour le 17 juillet 2026)

Soirée de Draft

Boîte d'apprentissage

Boîte scénique (2 au total : 1 sur les super héros, 1 sur les super vilains)





Les dates à retenir pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering

Avant de conclure, et afin de vous préparer au mieux à sa sortie, que ce soit en physique ou bien sur MTG Arena, voici les dates clés concernant l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering :

Événement d'Avant-Première → Le 19 juin 2026.

Date de sortie sur MTG Arena → Le 23 juin 2026.

Date de sortie sur table → Le 26 juin 2026.

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Rendez-vous donc à la fin du mois de juin 2026 pour découvrir l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering.