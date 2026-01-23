Magic The Gathering : Coup d'œil et avis sur le deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé

Nous avons eu l'occasion de découvrir l'un des deux decks Commander de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic The Gathering. Voici nos impressions sur le deck Gangrène maudite, ainsi que des informations utiles à son sujet.

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Le deck Commander Gangrène maudite de Magic The Gathering : Lorwyn Éclipsé

Regard rapide sur le contenu du deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic





1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer : 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle 98 cartes non-Premium, dont 10 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso avec marqueurs prédécoupés Il y a 10 jetons recto-verso et 1 carte de marqueurs prédécoupés pour Gangrène maudite.

1 fiche de référence

1 boîte de deck

28 Créatures

7 Enchantements

6 Artefacts

2 Planeswalkers

12 Rituels

6 Éphémères

39 Terrains

Les commandants du deck Commander Gangrène maudite de Magic The Gathering : Lorwyn Éclipsé

Tantine Ool, maléfiction

Le Faucheur, roi déchu





Détails sur le fonctionnement du deck Commander Gangrène maudite de Lorwyn Éclipsé

Gangrène est un mot-clé qui permet de mettre des marqueurs -1/-1 sur une créature qu'un joueur possède. Il peut très bien s'agir des permanents d'un adversaire, comme les vôtres. Généralement, Gangrène, qui peut apparaître comme une condition d'activation, donne ainsi la possibilité de bénéficier d'effets divers. Par exemple, Tantine Ool possède une Parade avec Gangrène 2 : si la créature devait être ciblée par un sort, le contrôleur dudit sort doit appliquer deux marqueurs -1/-1 sur l'une de ces créatures. Autrement, Dissident Solarianeur demande d'appliquer Gangrène 1 pour Surveiller 1 ou encore Gangrène 2 pour exiler une carte ciblée depuis un cimetière.







Notre avis sur le deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic The Gathering

Qu'est-ce que le format Commander de Magic The Gathering ?

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En ce début d'année 2026, et plus précisément à la fin du mois de janvier, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering vont pouvoir découvrir une toute nouvelle extension, soit Lorwyn Éclipsé. En plus des produits habituels (boosters, bundle, pack d'avant-première),Contrairement à certaines autres extensions, qui disposent généralement de quatre decks Commander,. Cela n'est, toutefois, pas rare, étant donné que cela fut également le cas pour Aux Portes des Éternités ou encore Aetherdrift. Comme vous vous en doutez,. Toutefois, ici, nous nous concentrerons sur celui intitulé Gangrène maudite, et nous laisserons de côté le deck Commander Danse des éléments.Pour être plus précis,Comme indiqué précédemment,: l'un d'entre eux est dit « principal », et l'autre « secondaire ». En réalité, les joueurs et les joueuses sont tout à fait libres d'opter pour celui de leur choix. D'ailleurs,, qui pourraient vous être utiles à faire votre choix, ou tout simplement à jouer.. D'autant plus que les marqueurs peuvent être appliqués aux créatures d'un adversaire, ou bien sur les siennes, et ce, dans le but de profiter d'un effet particulier. Ce double aspect permet, de ce fait, de ralentir un adversaire, et donc de contrôler un tantinet le champ de bataille, tout en consolidant son jeu. Certaines cartes de rituel offrent, par exemple, la possibilité de piocher des cartes, ce qui est toujours très intéressant au cours d'une partie. En outre, d'autres cartes permettent de ramener des créatures depuis son cimetière, ce qui peut faire la différence.Ainsi,. Il est, d'ailleurs, tout à fait possible de le jouer comme tel, c'est-à-dire en tant que pré-construit. Évidemment, chacun est libre de le « casser » pour utiliser les cartes proposées afin de consolider un autre deck ou bien de le renforcer avec d'autres.Comme vous le savez probablement déjà,. Si celui-ci vous intéresse, sachez que nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir à propos du format Commander de Magic dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 23 janvier 2026.