Magic The Gathering : Coup d'œil et avis sur le deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 janvier 2026 à 11h05
Nous avons eu l'occasion de découvrir l'un des deux decks Commander de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic The Gathering. Voici nos impressions sur le deck Gangrène maudite, ainsi que des informations utiles à son sujet.
Magic The Gathering : Coup d'œil et avis sur le deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé
En ce début d'année 2026, et plus précisément à la fin du mois de janvier, les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering vont pouvoir découvrir une toute nouvelle extension, soit Lorwyn Éclipsé. En plus des produits habituels (boosters, bundle, pack d'avant-première), l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic propose deux decks Commander.

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Nous avons eu l'opportunité de jouer avec l'un de ces deux decks Commander, et plus précisément celui baptisé Gangrène maudite, afin de vous apporter quelques explications à son sujet et vous donner nos impressions

Le deck Commander Gangrène maudite de Magic The Gathering : Lorwyn Éclipsé

Regard rapide sur le contenu du deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic

Contrairement à certaines autres extensions, qui disposent généralement de quatre decks Commander, le set Lorwyn Éclipsé de Magic n'en a que deux. Cela n'est, toutefois, pas rare, étant donné que cela fut également le cas pour Aux Portes des Éternités ou encore Aetherdrift. Comme vous vous en doutez, les deux decks Commander de l'extension Lorwyn Éclipsé sont axés sur des couleurs, définies par l'identité (mana) de leurs commandants, et mettent en avant des mécaniques bien précises. Toutefois, ici, nous nous concentrerons sur celui intitulé Gangrène maudite, et nous laisserons de côté le deck Commander Danse des éléments.

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En ce qui concerne le deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic The Gathering, voici, sans plus tarder, son contenu
  • 1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer : 
    • 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle
    • 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle
    • 98 cartes non-Premium, dont 10 cartes Magic inédites
  • 10 jetons recto-verso avec marqueurs prédécoupés
    • Il y a 10 jetons recto-verso et 1 carte de marqueurs prédécoupés pour Gangrène maudite.
  • 1 fiche de référence
  • 1 boîte de deck
Pour être plus précis, le deck Commander Gangrène maudite est constitué comme suit : 
  • 28 Créatures
  • 7 Enchantements
  • 6 Artefacts
  • 2 Planeswalkers
  • 12 Rituels
  • 6 Éphémères
  • 39 Terrains
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Les commandants du deck Commander Gangrène maudite de Magic The Gathering : Lorwyn Éclipsé

Comme indiqué précédemment, le deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic comporte deux commandants : l'un d'entre eux est dit « principal », et l'autre « secondaire ». En réalité, les joueurs et les joueuses sont tout à fait libres d'opter pour celui de leur choix. D'ailleurs, les commandants du deck Commander Gangrène maudite sont les suivants
  • Tantine Ool, maléfiction
  • Le Faucheur, roi déchu
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Détails sur le fonctionnement du deck Commander Gangrène maudite de Lorwyn Éclipsé

Pour bien comprendre le fonctionnement du deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic The Gathering, voici quelques informations complémentaires, qui pourraient vous être utiles à faire votre choix, ou tout simplement à jouer.

Le deck Commander Gangrène maudite est articulé autour de l'une des nouvelles mécaniques de l'extension Lorwyn Éclipsé, soit Gangrène, et sur les marqueurs -1/-1.
  • Gangrène est un mot-clé qui permet de mettre des marqueurs -1/-1 sur une créature qu'un joueur possède. Il peut très bien s'agir des permanents d'un adversaire, comme les vôtres. Généralement, Gangrène, qui peut apparaître comme une condition d'activation, donne ainsi la possibilité de bénéficier d'effets divers.
    • Par exemple, Tantine Ool possède une Parade avec Gangrène 2 : si la créature devait être ciblée par un sort, le contrôleur dudit sort doit appliquer deux marqueurs -1/-1 sur l'une de ces créatures. Autrement, Dissident Solarianeur demande d'appliquer Gangrène 1 pour Surveiller 1 ou encore Gangrène 2 pour exiler une carte ciblée depuis un cimetière.

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Notre avis sur le deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic The Gathering

L'extension Lorwyn Éclipsé de Magic The Gathering propose, selon nous, deux très bons decks Commander. Avec sa mécanique Gangrène et les marqueurs -1/-1, le deck Commander Gangrène maudite est très intéressant à jouer. D'autant plus que les marqueurs peuvent être appliqués aux créatures d'un adversaire, ou bien sur les siennes, et ce, dans le but de profiter d'un effet particulier. Ce double aspect permet, de ce fait, de ralentir un adversaire, et donc de contrôler un tantinet le champ de bataille, tout en consolidant son jeu. Certaines cartes de rituel offrent, par exemple, la possibilité de piocher des cartes, ce qui est toujours très intéressant au cours d'une partie. En outre, d'autres cartes permettent de ramener des créatures depuis son cimetière, ce qui peut faire la différence.

Ainsi, le deck Commander Gangrène maudite de l'extension Lorwyn Éclipsé a tout pour plaire aux joueurs et aux joueuses de Magic The Gathering. Il est, d'ailleurs, tout à fait possible de le jouer comme tel, c'est-à-dire en tant que pré-construit. Évidemment, chacun est libre de le « casser » pour utiliser les cartes proposées afin de consolider un autre deck ou bien de le renforcer avec d'autres.

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Qu'est-ce que le format Commander de Magic The Gathering ? 

Comme vous le savez probablement déjà, le format Commander, aussi dit EDH, de Magic The Gathering est bien particulier et surtout tourné autour de l'aspect multijoueur. Si celui-ci vous intéresse, sachez que nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir à propos du format Commander de Magic dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que l'extension Lorwyn Éclipsé de Magic The Gathering sort le 23 janvier 2026.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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