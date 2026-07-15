Magic The Gathering : L'extension Star Trek dévoile déjà ses cartes
le 15 juillet 2026 à 11h00
Comme vous le savez probablement déjà, la fin de l'année 2026 marquera l'arrivée de l'extension Star Trek de Magic The Gathering. Prenant d'ores et déjà les devants, Wizards of the Coast a révélé plusieurs cartes de l'extension Star Trek de Magic et diverses informations complémentaires.
L'extension Star Trek de Magic se montre
En effet, durant un événement sur Twitch, qui a eu lieu le 14 juillet dernier, Wizards of the Coast a partagé des informations concernant l'extension Star Trek de Magic The Gathering, qui doit sortir le 13 novembre prochain. Ce fut également l'occasion pour l'équipe de montrer diverses cartes de ce nouveau set, qui ravira très certainement les fans de la franchise Star Trek.
Alors que l'extension Star Trek de Magic proposera plusieurs traitements spéciaux, notons que certaines cartes, dites Tête d'affiche, comportent la signature d'un acteur. Au total, 7 cartes ont été signées de cette manière, alors que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à environ 250 exemplaires de chacune d'entre elle (dans les boosters collector).
The ship is yours, now choose your captain!— Magic: The Gathering (@wizards_magic) July 14, 2026
These stunning headliners are just the beginning. #MTGxStarTrek pic.twitter.com/7nIvWk4Iuc
L'extension Star Trek de Magic présente sa gamme
En ce qui concerne les produits prévus pour l'extension Star Trek de Magic The Gathering, Wizards of the Coast a mis les petits plats dans les grands. Ainsi, nous pouvons nous attendre aux produits habituels : boosters de jeu, boosters collector, bundles, pack d'avant-première. Ce nouveau set proposera également 4 decks Commander (avec leur version Collector), une boîte de soirée de Draft, mais aussi deux boîtes scéniques. Des decks de bienvenue sont aussi au programme.
These #MTGxStarTrek Welcome Decks are here to train new and returning Magic: The Gathering players!— Magic: The Gathering (@wizards_magic) July 14, 2026
Your continuing mission: to explore strange new worlds, and maybe even the multiverse. pic.twitter.com/V5TUFqBRQI
Rappelons, en guise de conclusion, que l'extension Star Trek de Magic sortira le 13 novembre 2026, en version physique, dans vos boutiques locales.
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