Magic The Gathering : Présentation de l'extension Marvel Super Heroes
le 26 juin 2026 à 09h10
Très régulièrement, le jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de juin 2026, et plus précisément le 26, Wizards of the Coast a sorti l'extension Marvel Super Heroes, qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.
Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif des informations à connaître à propos de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering.
Coup d'œil sur l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering
Les thématiques et le lore de l'extension Marvel Super Heroes de Magic
Comme vous l'aurez compris, l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering met en avant de célèbres super-héros et super-vilains. Dès lors, les joueurs et les joueuses pourront retrouver des cartes à l'effigie de personnages emblématiques de l'univers Marvel, comme Black Panther, Thor, Les 4 Fantastiques et bien d'autres. Sur le site officiel de la franchise, la description de ce nouveau set est la suivante :
Magic: The Gathering Marvel Super Heroes réunit deux mondes emblématiques pour la plus grande collaboration de l'histoire de Magic. Vos héros et méchants terriens de Marvel préférés sont désormais des cartes Magic que vous pouvez collectionner et avec lesquelles vous pouvez construire des decks et jouer, vous mettant un pouvoir légendaire entre les mains.
Présentation des produits de l'extension Marvel Super Heroes de Magic
Comme toujours, Wizards of the Coast a prévu différents produits pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre, voici les éléments proposés à la vente en ce qui concerne l'extension Marvel Super Heroes de Magic :
|Produits de
l'extension
Marvel Super Heroes
|Contenu
|Prix
|Booster de jeu
|- 14 cartes
- 1 jeton
|≃ 7 €
|Booster collector
|- 15 cartes
|≃ 40 €
|Booster Jumpstart
|- 20 cartes
|≃ 7 €
|Gift Bundle
|- 9 boosters de jeu
- 1 compteur de points de vie spindown
- 1 boîte de rangement
- 30 terrains de base
- 1 carte promo à illustration alternative
|≃ 100 €
|Bundle
|
- 9 boosters de jeu
|≃ 70 €
|Pack d'avant-première
|- 6 boosters de jeu
- 1 carte rare ou rare mythique Premium avec un tampon de l'année
- 1 dé Spindown
|≃ 50 €
|Boîte scénique
|- 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelle
- 6 cartes d'illustration
- 3 boosters de jeu
- 1 chevalet de présentation en papier
|≃ 45 €
|Boîte d'apprentissage
|- 2 packs de 100 cartes
- 2 tapis de jeu
- 2 compteurs de point de vie Spindown
-2 guides
- 5 jetons recto-verso
- 1 livret de règles
|≃ 35 €
|Deck Commander
|- 1 deck de 100 cartes
- 10 jetons
- 1 boîte de deck
-2 guides
- 1 fiche de référence
|≃ 80 €
|Deck Commander Collector
|- 1 deck de 100 cartes Surge Foil
- 10 jetons
- 1 boîte de deck
-2 guides
- 1 fiche de référence
|≃ 170 €
|Soirée de Draft
|- 12 boosters de jeu
- 1 booster collector
- 90 terrains de base
|≃ 130 €
L'extension Marvel Super Heroes et le format Commander
Pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic, l'équipe de Wizards of the Coast a créé 4 decks Commander, avec des personnages illustres pour chacun d'entre eux. Comme pour le set Final Fantasy, cette extension propose également des versions Collector pour ces Deck Commander.
À lire également
Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs
Et si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, voici quelques informations complémentaires concernant les decks Commander de l'extension Marvel Super Heroes de Magic the Gathering :
|Decks Commander
Marvel Super Heroes
|Couleurs
|Descriptif
|Commandants
|Vengeurs, rassemblement
|Rouge - Blanc - Bleu
|- Renforcez vos rangs
- Équipement et marqueurs
|- Captain America, chef d'équipe
- Directeur Nick Fury
|Wakanda pour toujours
|Blanc - Vert
|- Renforcez-vous avec des artefacts
- Prenez votre place sur le trône
|- T'Challa, la Panthère Noire
- Shuri, la Panthère Noire
|Les 4 Fantastiques
|Rouge - Vert - Blanc - Bleu
|- Sorts non-créature
- Champs de protection
|- Femme Invisible
- Mr Fantastique
- Torche humaine
- La Chose
|Gloire à Fatalis
|Bleu - Noir - Rouge
|- Connivez pour gagner en puissance
- Drain de vie
|- Docteur Fatalis, roi de Latvérie
- Loki, le malicieux
Les mécaniques et nouveautés de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering
Comme pour la grande majorité des autres sets, l'extension Marvel Super Heroes possède divers archétypes, qui donnent une liste directrice aux joueurs et aux joueuses pour façonner leur deck (notamment pour le draft). Ces archétypes sont articulés autour d'un duo de deux couleurs spécifiques :
|Archétypes de
Marvel Super Heroes
|Mana
|Mécanique/Thématique
|Travail d'équipe
|Surcharger les éphémères et rituels
|Piocher une deuxième carte
|Pioche de deux cartes par tour, au moins
|Les méchants sont importants
|Rassembler plusieurs méchants sur le terrain
|Pouvoir
|Capacités de pouvoir des créatures
|Les héros sont importants
|Rassembler plusieurs héros
|Attaque en solitaire
|Une seule créature attaquante
|Artefacts
|Cumuler les artefacts, et jetons trésors
|Créatures au cimetière
|Effets si des créatures dans le cimetière
|Sorts non-créature
|Jouer avec des éphémères, rituels, artefacts et enchantements
|Marqueurs +1/+1
|Mettre des marqueurs +1/+1
L'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering propose de toutes nouvelles mécaniques, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs :
|Mécaniques de
l'extension
Marvel Super Heros
|Description
|Pouvoir
|Il s'agit d'une capacité activée, avec un coût de mana spécifique, qui donne divers effets (comme des marqueurs +1/+1 par exemple)
|Travail d'équipe
|C'est un coût supplémentaire, qui exige d'engager des créatures avec une certaine force, pour bénéficier d'effets particuliers.
|Manigance
|Ce mot-clé est un nouveau sous-type d'enchantement et qui est une capacité déclenchée. Posséder et avoir réussi une manigance peut permettre de bénéficier d'un effet via une autre carte.
|Conniver
|Cette mécanique donne la possibilité de piocher, puis de se défausser d'une carte. Si la carte défaussée est non-terrain, alors vous devez mettre un marqueur +1/+1 sur la créature possédant le mot clé.
|Cartes Modales recto-verso et Transformation
|Certaines cartes peuvent être transformées après avoir payé le coût de mana noté.
|Digne
|Une créature digne est une créature légendaire rouge ou bien blanche, et qui n'est pas méchant. L'artefact Mjollnir, marteau de Thor, possède le mot-clé.
Les traitements pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic
Bien évidemment, Wizards of the Coast a préparé plusieurs traitements pour les cartes de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering, afin de contenter les collectionneurs. En voici, certains :
- Comic Book classiques
- Cartes source
- Carte Logo
Afin de retrouver les différents produits liés à l'extension Marvel Super Heroes, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !
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