Magic The Gathering : Présentation de l'extension Marvel Super Heroes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 juin 2026 à 09h10
Wizards of the Coast a sorti, à la fin du mois de juin 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Marvel Super Heroes. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Marvel Super Heroes de Magic.
Magic The Gathering : Présentation de l'extension Marvel Super Heroes

Très régulièrement, le jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de juin 2026, et plus précisément le 26, Wizards of the Coast a sorti l'extension Marvel Super Heroes, qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises. 

Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif des informations à connaître à propos de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering.

Coup d'œil sur l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Marvel Super Heroes de Magic

magic-marvel-super-heroes-artwork-doctor-doom

Comme vous l'aurez compris, l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering met en avant de célèbres super-héros et super-vilains. Dès lors, les joueurs et les joueuses pourront retrouver des cartes à l'effigie de personnages emblématiques de l'univers Marvel, comme Black Panther, Thor, Les 4 Fantastiques et bien d'autres. Sur le site officiel de la franchise, la description de ce nouveau set est la suivante :

Magic: The Gathering Marvel Super Heroes réunit deux mondes emblématiques pour la plus grande collaboration de l'histoire de Magic. Vos héros et méchants terriens de Marvel préférés sont désormais des cartes Magic que vous pouvez collectionner et avec lesquelles vous pouvez construire des decks et jouer, vous mettant un pouvoir légendaire entre les mains.

Présentation des produits de l'extension Marvel Super Heroes de Magic

Comme toujours, Wizards of the Coast a prévu différents produits pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre, voici les éléments proposés à la vente en ce qui concerne l'extension Marvel Super Heroes de Magic

Produits de
l'extension
Marvel Super Heroes
 Contenu Prix
Booster de jeu - 14 cartes
- 1 jeton		 ≃ 7 €
Booster collector - 15 cartes ≃ 40 €
Booster Jumpstart - 20 cartes ≃ 7 €
Gift Bundle - 9 boosters de jeu
- 1 compteur de points de vie spindown
- 1 boîte de rangement
- 30 terrains de base
- 1 carte promo à illustration alternative		 ≃ 100 €
Bundle

- 9 boosters de jeu
- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle
- 30 cartes de terrain, dont 15 Premium traditionnelles
- 1 compteur de points de vie Spindown
- 1 boîte de rangement
- 2 fiches de référence

 ≃ 70 €
Pack d'avant-première - 6 boosters de jeu
- 1 carte rare ou rare mythique Premium avec un tampon de l'année
- 1 dé Spindown		 ≃ 50 €
Boîte scénique - 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelle
- 6 cartes d'illustration
- 3 boosters de jeu
- 1 chevalet de présentation en papier		 ≃ 45 €
Boîte d'apprentissage - 2 packs de 100 cartes
- 2 tapis de jeu
- 2 compteurs de point de vie Spindown
-2 guides
- 5 jetons recto-verso
- 1 livret de règles		 ≃ 35 €
Deck Commander - 1 deck de 100 cartes
- 10 jetons
- 1 boîte de deck
-2 guides
- 1 fiche de référence		 ≃ 80 €
Deck Commander Collector - 1 deck de 100 cartes Surge Foil
- 10 jetons
- 1 boîte de deck
-2 guides
- 1 fiche de référence		 ≃ 170 €
Soirée de Draft - 12 boosters de jeu
- 1 booster collector
- 90 terrains de base		 ≃ 130 €

L'extension Marvel Super Heroes et le format Commander

Pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic, l'équipe de Wizards of the Coast a créé 4 decks Commander, avec des personnages illustres pour chacun d'entre eux. Comme pour le set Final Fantasy, cette extension propose également des versions Collector pour ces Deck Commander.

À lire également

Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Et si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, voici quelques informations complémentaires concernant les decks Commander de l'extension Marvel Super Heroes de Magic the Gathering :

Decks Commander
Marvel Super Heroes		 Couleurs Descriptif Commandants
Vengeurs, rassemblement Rouge - Blanc - Bleu - Renforcez vos rangs
- Équipement et marqueurs		 - Captain America, chef d'équipe
- Directeur Nick Fury
Wakanda pour toujours Blanc - Vert - Renforcez-vous avec des artefacts
- Prenez votre place sur le trône		 - T'Challa, la Panthère Noire
- Shuri, la Panthère Noire
Les 4 Fantastiques Rouge - Vert - Blanc - Bleu - Sorts non-créature
- Champs de protection		 - Femme Invisible
- Mr Fantastique
- Torche humaine
- La Chose
Gloire à Fatalis Bleu - Noir - Rouge - Connivez pour gagner en puissance
- Drain de vie		 - Docteur Fatalis, roi de Latvérie
- Loki, le malicieux

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Les mécaniques et nouveautés de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering

Comme pour la grande majorité des autres sets, l'extension Marvel Super Heroes possède divers archétypes, qui donnent une liste directrice aux joueurs et aux joueuses pour façonner leur deck (notamment pour le draft). Ces archétypes sont articulés autour d'un duo de deux couleurs spécifiques :

Archétypes de
Marvel Super Heroes		 Mana Mécanique/Thématique
Travail d'équipe magic-the-gathering-mana-plaine magic-the-gathering-mana-eau  Surcharger les éphémères et rituels
Piocher une deuxième carte magic-the-gathering-mana-eau magic-the-gathering-mana-marais Pioche de deux cartes par tour, au moins
Les méchants sont importants magic-the-gathering-mana-marais magic-the-gathering-mana-montagne Rassembler plusieurs méchants sur le terrain
Pouvoir magic-the-gathering-mana-montagne magic-the-gathering-mana-foret Capacités de pouvoir des créatures
Les héros sont importants magic-the-gathering-mana-foret magic-the-gathering-mana-plaine Rassembler plusieurs héros
Attaque en solitaire magic-the-gathering-mana-plaine magic-the-gathering-mana-marais Une seule créature attaquante
Artefacts magic-the-gathering-mana-eau magic-the-gathering-mana-montagne Cumuler les artefacts, et jetons trésors
Créatures au cimetière magic-the-gathering-mana-marais magic-the-gathering-mana-foret Effets si des créatures dans le cimetière
Sorts non-créature magic-the-gathering-mana-montagne magic-the-gathering-mana-plaine Jouer avec des éphémères, rituels, artefacts et enchantements
Marqueurs +1/+1 magic-the-gathering-mana-foret magic-the-gathering-mana-plaine Mettre des marqueurs +1/+1

L'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering propose de toutes nouvelles mécaniques, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs :

Mécaniques de
l'extension
Marvel Super Heros		 Description
Pouvoir Il s'agit d'une capacité activée, avec un coût de mana spécifique, qui donne divers effets (comme des marqueurs +1/+1 par exemple)
Travail d'équipe C'est un coût supplémentaire, qui exige d'engager des créatures avec une certaine force, pour bénéficier d'effets particuliers.
Manigance Ce mot-clé est un nouveau sous-type d'enchantement et qui est une capacité déclenchée. Posséder et avoir réussi une manigance peut permettre de bénéficier d'un effet via une autre carte.
Conniver Cette mécanique donne la possibilité de piocher, puis de se défausser d'une carte. Si la carte défaussée est non-terrain, alors vous devez mettre un marqueur +1/+1 sur la créature possédant le mot clé.
Cartes Modales recto-verso et Transformation Certaines cartes peuvent être transformées après avoir payé le coût de mana noté.
Digne Une créature digne est une créature légendaire rouge ou bien blanche, et qui n'est pas méchant. L'artefact Mjollnir, marteau de Thor, possède le mot-clé.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Les traitements pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic

Bien évidemment, Wizards of the Coast a préparé plusieurs traitements pour les cartes de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering, afin de contenter les collectionneurs. En voici, certains :

  • Comic Book classiques
  • Cartes source
  • Carte Logo

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Afin de retrouver les différents produits liés à l'extension Marvel Super Heroes, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Exclusivité Magic The Gathering : Nous vous présentons une carte de l'extension Réalité fracturée
Magic The Gathering 11 septembre 2026

Exclusivité Magic The Gathering : Nous vous présentons une carte de l'extension Réalité fracturée

Alors que la sortie de l'extension Réalité fracturée de Magic arrive à grand-pas, nous vous révélons, en exclusivité, l'une des cartes de ce nouveau set.
Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Réalité fracturée en avant-première
Magic The Gathering 08 septembre 2026

Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Réalité fracturée en avant-première

Pour cette fin d'année 2026, Magic The Gathering va se doter d'une extension centrée sur Jace, soit Réalité fracturée. Nous avons eu l'occasion d'assister à une présentation de ce nouveau set afin de vous dévoiler des informations sur l'extension Réalité fracturée de Magic.
Magic The Gathering : Les decks de bienvenue, le produit idéal pour les nouveaux joueurs
Magic The Gathering 21 août 2026

Magic The Gathering : Les decks de bienvenue, le produit idéal pour les nouveaux joueurs

Implanté depuis de nombreuses années sur le marché des TCG, Magic The Gathering n'oublie pas d'inviter de nouveaux joueurs à entrer dans la danse en proposant des produits initiatiques, tels que les decks de bienvenue. Coup d'œil rapide sur les decks de bienvenue de Magic.

commentaire (0)