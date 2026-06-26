Magic The Gathering : Présentation de l'extension Marvel Super Heroes

Wizards of the Coast a sorti, à la fin du mois de juin 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Marvel Super Heroes. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Marvel Super Heroes de Magic.

Très régulièrement, le jeu de cartes Magic The Gathering (MTG) se dote de nouvelles extensions, à destination des adeptes et des nouveaux venus, afin de contenter les goûts de chacun et d'étendre sa gamme de produits. En ce mois de juin 2026, et plus précisément le 26, Wizards of the Coast a sorti l'extension Marvel Super Heroes, qui apporte son lot de nouveautés mais aussi quelques surprises.



Dans le but d'en apprendre un peu plus sur ce set en question, tout en découvrant les alternatives d'achat, nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif des informations à connaître à propos de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering.

Coup d'œil sur l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering

Les thématiques et le lore de l'extension Marvel Super Heroes de Magic

Comme vous l'aurez compris, l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering met en avant de célèbres super-héros et super-vilains. Dès lors, les joueurs et les joueuses pourront retrouver des cartes à l'effigie de personnages emblématiques de l'univers Marvel, comme Black Panther, Thor, Les 4 Fantastiques et bien d'autres. Sur le site officiel de la franchise, la description de ce nouveau set est la suivante :

Magic: The Gathering Marvel Super Heroes réunit deux mondes emblématiques pour la plus grande collaboration de l'histoire de Magic. Vos héros et méchants terriens de Marvel préférés sont désormais des cartes Magic que vous pouvez collectionner et avec lesquelles vous pouvez construire des decks et jouer, vous mettant un pouvoir légendaire entre les mains.

Présentation des produits de l'extension Marvel Super Heroes de Magic

Comme toujours, Wizards of the Coast a prévu différents produits pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering, afin de correspondre à tous les budgets et satisfaire les attentes de la communauté. Mais, sans plus attendre, voici les éléments proposés à la vente en ce qui concerne l'extension Marvel Super Heroes de Magic :

Produits de

l'extension

Marvel Super Heroes

Contenu Prix Booster de jeu - 14 cartes

- 1 jeton ≃ 7 € Booster collector - 15 cartes ≃ 40 € Booster Jumpstart - 20 cartes ≃ 7 € Gift Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 compteur de points de vie spindown

- 1 boîte de rangement

- 30 terrains de base

- 1 carte promo à illustration alternative ≃ 100 € Bundle - 9 boosters de jeu

- 1 carte à illustration alternative Premium traditionnelle

- 30 cartes de terrain, dont 15 Premium traditionnelles

- 1 compteur de points de vie Spindown

- 1 boîte de rangement

- 2 fiches de référence ≃ 70 € Pack d'avant-première - 6 boosters de jeu

- 1 carte rare ou rare mythique Premium avec un tampon de l'année

- 1 dé Spindown ≃ 50 € Boîte scénique - 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelle

- 6 cartes d'illustration

- 3 boosters de jeu

- 1 chevalet de présentation en papier ≃ 45 € Boîte d'apprentissage - 2 packs de 100 cartes

- 2 tapis de jeu

- 2 compteurs de point de vie Spindown

-2 guides

- 5 jetons recto-verso

- 1 livret de règles ≃ 35 € Deck Commander - 1 deck de 100 cartes

- 10 jetons

- 1 boîte de deck

-2 guides

- 1 fiche de référence ≃ 80 € Deck Commander Collector - 1 deck de 100 cartes Surge Foil

- 10 jetons

- 1 boîte de deck

-2 guides

- 1 fiche de référence ≃ 170 € Soirée de Draft - 12 boosters de jeu

- 1 booster collector

- 90 terrains de base ≃ 130 €

L'extension Marvel Super Heroes et le format Commander

Pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic, l'équipe de Wizards of the Coast a créé 4 decks Commander, avec des personnages illustres pour chacun d'entre eux. Comme pour le set Final Fantasy, cette extension propose également des versions Collector pour ces Deck Commander.

À lire également Magic the Gathering : Tout savoir sur le format Commander (EDH), le mode préféré des joueurs

Et si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, voici quelques informations complémentaires concernant les decks Commander de l'extension Marvel Super Heroes de Magic the Gathering :

Decks Commander

Marvel Super Heroes Couleurs Descriptif Commandants Vengeurs, rassemblement Rouge - Blanc - Bleu - Renforcez vos rangs

- Équipement et marqueurs - Captain America, chef d'équipe

- Directeur Nick Fury Wakanda pour toujours Blanc - Vert - Renforcez-vous avec des artefacts

- Prenez votre place sur le trône - T'Challa, la Panthère Noire

- Shuri, la Panthère Noire Les 4 Fantastiques Rouge - Vert - Blanc - Bleu - Sorts non-créature

- Champs de protection - Femme Invisible

- Mr Fantastique

- Torche humaine

- La Chose Gloire à Fatalis Bleu - Noir - Rouge - Connivez pour gagner en puissance

- Drain de vie - Docteur Fatalis, roi de Latvérie

- Loki, le malicieux









Les mécaniques et nouveautés de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering

Comme pour la grande majorité des autres sets, l'extension Marvel Super Heroes possède divers archétypes, qui donnent une liste directrice aux joueurs et aux joueuses pour façonner leur deck (notamment pour le draft). Ces archétypes sont articulés autour d'un duo de deux couleurs spécifiques :

Archétypes de

Marvel Super Heroes Mana Mécanique/Thématique Travail d'équipe Surcharger les éphémères et rituels Piocher une deuxième carte Pioche de deux cartes par tour, au moins Les méchants sont importants Rassembler plusieurs méchants sur le terrain Pouvoir Capacités de pouvoir des créatures Les héros sont importants Rassembler plusieurs héros Attaque en solitaire Une seule créature attaquante Artefacts Cumuler les artefacts, et jetons trésors Créatures au cimetière Effets si des créatures dans le cimetière Sorts non-créature Jouer avec des éphémères, rituels, artefacts et enchantements Marqueurs +1/+1 Mettre des marqueurs +1/+1

L'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering propose de toutes nouvelles mécaniques, qui conviendra aussi bien aux nouveaux venus sur le jeu de cartes à collectionner de Wizards of the Coast qu'aux fins connaisseurs :

Mécaniques de

l'extension

Marvel Super Heros Description Pouvoir Il s'agit d'une capacité activée, avec un coût de mana spécifique, qui donne divers effets (comme des marqueurs +1/+1 par exemple) Travail d'équipe C'est un coût supplémentaire, qui exige d'engager des créatures avec une certaine force, pour bénéficier d'effets particuliers. Manigance Ce mot-clé est un nouveau sous-type d'enchantement et qui est une capacité déclenchée. Posséder et avoir réussi une manigance peut permettre de bénéficier d'un effet via une autre carte. Conniver Cette mécanique donne la possibilité de piocher, puis de se défausser d'une carte. Si la carte défaussée est non-terrain, alors vous devez mettre un marqueur +1/+1 sur la créature possédant le mot clé. Cartes Modales recto-verso et Transformation Certaines cartes peuvent être transformées après avoir payé le coût de mana noté. Digne Une créature digne est une créature légendaire rouge ou bien blanche, et qui n'est pas méchant. L'artefact Mjollnir, marteau de Thor, possède le mot-clé.













Les traitements pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic

Bien évidemment, Wizards of the Coast a préparé plusieurs traitements pour les cartes de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering, afin de contenter les collectionneurs. En voici, certains :

Comic Book classiques

Cartes source

Carte Logo







Afin de retrouver les différents produits liés à l'extension Marvel Super Heroes, vous pouvez consulter la page Magic The Gathering sur Amazon ou bien vous rendre dans vos boutiques de jeux locales. Il ne nous reste plus qu'à vous dire : à vos cartes !